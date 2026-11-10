La intimidad de la cena del papa León XIV con obispos: empanadas, flan y música argentina

Como última actividad de su segundo día en la Argentina, y en la antesala de partir hacia Córdoba, el papa León XIV mantuvo una reunión en la curia porteña con obispos de Buenos Aires, con quienes compartió una cena especial, con un menú local y una serie de canciones. Al Sumo Pontífice, por su parte, se lo vio sonriente y, por momentos, conmocionado por el encuentro.

León XIV estuvo sentado en una mesa pequeña adornada por flores y acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el presidente del Episcopado, el monseñor Marcelo Daniel Colombo, uno en cada lado, y otros referentes. En frente suyo se colocaron los obispos, en dos filas largas, según pudo saber LA NACION.

La velada, en tanto, tuvo elementos particulares de la cultura argentina: durante la cena, la comida incluyó empanadas, ojo de bife y un flan con dulce de leche. Además, en un tramo del encuentro, los obispos comenzaron a entonar canciones locales y se las dedicaron al Pontífice. Entre ellas, sonaron “Volver”, de Carlos Gardel, y “Zamba de mi esperanza”, del grupo salteño Los Chalchaleros.

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La cena con obispos fue la última actividad de este lunes de León XIV, en el marco de su segundo día en la Argentina. Su día comenzó a las 9.15, cuando visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y tuvo un emotivo encuentro con los residentes. “Su fundador quiso que se reconociera a este lugar como la ciudad de la caridad”, expresó.

Luego, dos horas después, se trasladó hacia Palermo, al Monumento de los Españoles, para dar una misa a la multitud que lo fue a ver. Allí, a su vez, también hubo música argentina: Soledad Pastorutti dio un show.

Los obispos cantaron "Volver", de Carlos Gardel

A las 16.10, el Papa encabezó un encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales, entre ellos, figuras de IDEA y la UIA. En ese discurso, el Pontífice habló del “drama” del desempleo, reivindicó la justicia social con citas de Francisco I y alertó sobre los peligros de la Inteligencia Artificial (IA).

Después de ello, tuvo un encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín y una celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana.

A León XIV se lo vio emocionado durante la cena con obispos

En todo momento, al papa León XIV lo acompañó una multitud de fieles que esperaba recibir una bendición. Incluso, al volver a la Nunciatura, el Pontífice salió a las calles para saludar a quienes se acercaron y desearles “buenas noches”.

Así será el recorrido del papa León XIV en Córdoba