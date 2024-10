La ironía de Luis Brandoni sobre los estudiantes que protestaron con un baile en Once y su opinión de las auditorías

Luis “Beto” Brandoni opinó este domingo sobre la decisión del Gobierno de auditar las universidades públicas, que se enmarca en la disputa por el giro de fondos a las casas de altos estudios. En Comunidad de Negocios (LN+), el actor y el exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) consideró lógico que el Ejecutivo “revise los papeles” de instituciones públicas y opinó que la “reacción violenta” de alumnos y directivos se debe a que “las cosas no se hicieron bien”. Ironizó también sobre los estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) que protestaron contra el veto de Milei bailando una canción de Lali Espósito en Once.

“Es natural que se hagan auditorías en organismos públicos”, reafirmó el actor en diálogo con José Del Rio. “Nadie debe sentirse sospechado si ha hecho las cosas bien. Es lógico que muestren los papeles y que el Gobierno los revise. Para mi, este conflicto tan grave en las universidades argentinas nunca tendría que haber ocurrido. Es un escándalo. ¿Cómo la comunidad universitaria se ofendió por una auditoría? No tendría que ser motivo de repulsión. Deberían decir ‘bienvenidos, acá están las cuentas’. Si produjo esta reacción violenta, nos hace pensar que alguien definitivamente está equivocándose”, analizó Brandoni.

Respecto de la medida de fuerza de alumnos de la UNA, que sucedió el pasado miércoles y se viralizó en redes sociales, el exlegislador radical fue tajante: “No me parecen felices esas expresiones. Se están adelantando a algunos hechos que no se han producido todavía. Dan todo por sentado. No me parece bien. Están fastidiando a la gente que se traslada en tren. Y otra cosa: ¿estaban festejando o protestando? No sé. Pero en el lugar en el que se estudia no estaban ”.

En otro tramo de la entrevista, habló sobre la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro de Cines y Series -Brandoni se quedó con el Martin Fierro de Platino- y los discursos de referentes de la cultura contra la administración Milei. “Es una posibilidad magnífica poder hablar con libertad. Es algo que hemos recuperado. Tenemos que tratar de decir lo más posible tantas veces como se pueda. Hace 40 años que no tenemos un golpe de Estado, que vivimos en democracia”, celebró el actor. En puntual, respecto del encendido discurso de Norman Briski, dijo: “Me pareció un despropósito. No tenía nada que ver con nada”.

Por último, apuntó contra la Asociación Argentina de Actores -a la que rebautizó “Asociación Kirchnerista de Actores”- y su pasividad durante el gobierno de Alberto Fernández. “Se pusieron la camiseta los dirigentes. Eso no se hace. Llevamos poco más de un año sin que haya un programa de ficción en la Argentina. Estoy esperando que la asociación diga algo con respecto a esto. Han negado la posibilidad de una de las fuentes de trabajo más importante que tenemos los actores, que es la televisión. Hace un año que no hay un solo actor trabajando en televisión. Y ellos no dijeron nada. Se quejaban del cierre de los cines [el cine Gaumont] y esas cosas. No cerró finalmente y aun así lo dieron por cerrado”.

LA NACION