La ironía de “Wado” de Pedro sobre la interna entre Cristina y Kicillof: “Lo voy a invitar a mi cumpleaños”

Luego de que la lista de la expresidenta Cristina Kirchner fuera la única habilitada para competir por el liderazgo del Partido Justicialista (PJ) -dejando así afuera a la del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela- el senador Eduardo “Wado” De Pedro criticó al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, en medio de la interna en el kirchnerismo. Sin embargo, durante una nota, y en tono distendido, ironizó sobre la pelea.

“El 11 de noviembre cumplo años, lo voy a invitar al gobernador”, reveló el exministro del Interior al ser consultado sobre si es posible una foto conjunta entre Kicillof y Cristina Kirchner. También asintió a si invitaría a la expresidenta, en un intercambio entre ironía y risas con el periodista Reynaldo Sietecase.

Sin embargo, en la entrevista que brindó a Radio Con Vos, De Pedro criticó a Kicillof en duros términos por no pronunciarse a favor de CFK en las elecciones internas del partido. El último encuentro entre los protagonistas de la tensión se dio en un acto de Abuelas de Plaza de Mayo; ambos sentados en primera fila, con la presidenta de la asociación, Estela de Carlotto, en medio de ellos, quienes no cruzaron miradas ni hablaron.

“Yo siento también esa sensación rara de la gente que ve que dos personas que militaban juntos, cuando Cristina va de candidata y un sector no la apoyó, por supuesto me desconcierta”, indicó el exintegrante del gobierno de Alberto Fernández. “Ella va a volver a ponerse en un lugar de responsabilidad, es un esfuerzo físico y personal. Yo hablo con Kicillof desde febrero. Él no le dio importancia al partido, y está bien, porque está administrando una provincia, lo que no es lógico es que no acompañe a alguien del espacio nuestro. Se perjudica él” , aseveró luego.

Sus achaques al gobernador no quedaron ahí y sumó: “Me hubiera gustado que Axel se pronunciara a favor de Cristina hasta por una cuestión sentimental, me gusta que estemos juntos. No puedo concebir que esté en otra cosa, me duele y lo veo raro. No le hace bien a él como persona”.

Cristina Kirchner será presidenta del PJ

Este viernes la jueza federal con competencia electoral María Servini rechazó el pedido del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para suspender la elección interna del Partido Justicialista (PJ), y convalidó la decisión de la Junta Electoral partidaria que impugnó la lista “Federales”, con lo cual solo queda en pie la nómina “Primero la Patria”, que encabeza la expresidenta Cristina Kirchner, quien será proclamada al frente de la fuerza el próximo 17 de noviembre.

“Resuelvo: 1) Confirmar la resolución N°6 de la junta electoral nacional del Partido Justicialista de fecha 27 de octubre de 2024″, escribió la magistrada en su resolución, dada a conocer finalmente esta mañana.

Cristina Kirchner junto a los cinco candidatos a vicepresidentes del PJ que lleva en su lista

Por su parte, los apoderados de la lista de Quintela fueron notificados esta mañana y ahora buscarán determinar si continuarán con su estrategia de judicialización de la interna del PJ. Sin embargo, la ley de partidos políticos prescribe que cuando hay una resolución de la junta partidaria, la primera instancia judicial funciona como una cámara de apelación.

LA NACION