La reacción de la extitular del PAMI luego del anuncio sobre cambios en los medicamentos gratuitos

Luego del anuncio de PAMI que estableció un reordenamiento en la bonificación del 100% en los medicamentos ambulatorios para los más de cinco millones de afiliados, la extitular del organismo durante la gestión de Alberto Fernández, Luana Volnovich, consideró que la decisión del Gobierno es un “beneficio para los ricos”, resaltó las medidas que llevó a cabo durante su gestión al frente de la obra social y lamentó la situación económica a la que se enfrentan los jubilados en la actualidad.

“Los jubilados cobran cada vez menos y es parte de una mirada que tiene este gobierno de que el Estado debe retirarse de la vida de los argentinos”, marcó y afirmó: “Es un impacto al bolsillo y a la tranquilidad. Hay muchos beneficios para los ricos pero, en paralelo, un jubilado que cobra 300 mil pesos es casi millonario. La doble cara de este gobierno es letal, terrible ”.

De esta forma, la titular durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández aseguró que cuando a la Argentina le va bien, “al PAMI le va bien”. “Yo veo esa sensación de optimismo que hay porque hay personas que ganan un 40% en dólares cuando apuestan a la bolsa, pero esa no es la realidad de los argentinos. Hay cinco millones de jubilados que ya no les alcanzaba para vivir, ahora tuvieron que volver a pedirle a sus hijos que los ayuden y encima les quitaron los remedios. Es un grado de insensibilidad que no voy a decir que me sorprenda”, analizó este martes por la mañana en diálogo con AM 750.

Volnovich estuvo al frente del PAMI entre 2019 y 2023. Presidencia

Y dijo: “Los afiliados antes ayudaban a los hijos y hoy, de nuevo, son los hijos los que ayudan a los padres. Los pibes jóvenes, que a veces no toman conciencia, no saben que en ellos recae ahora el gasto extra de los padres, abuelos, abuelas. Este programa también nos garantizaba la adherencia a los tratamientos, porque sino los afiliados solo tomaban los medicamentos cuando tenían plata”.

“ Nosotros garantizamos medicamentos gratis para 4,3 millones de personas durante cuatro años y terminamos con un superávit de $250 mil millones, es mentira que no hay plata . Es definir la prioridad de hacia dónde va la plata y cómo gobernás, si para los ricos o para los jubilados”, diferenció Volnovich y criticó: “Es un organismo que depende de la recaudación, no tiene un presupuesto asignado, entonces todas las decisiones impactan en el PAMI directamente. El impuesto país, por ejemplo, era un pacto importante para el financiamiento porque una parte iba al PAMI. Eso no se prorrogó para dar un beneficio más a los importadores y eso hace que entre menos plata”.

La medida que anunció el Gobierno junto con la obra social para adultos mayores estableció los requisitos para obtener el beneficio, por lo que quienes quieran acceder deberán tener ingresos netos menores a un haber previsional mínimo y medio; no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga; no ser propietario de más de un inmueble ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo; no tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad; y no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena. A su vez, quienes no puedan comprar los medicamentos con los descuentos que van del 50% al 80% deberán realizar un trámite a través de un mecanismo de “vía de excepción”.

“La medida que nosotros teníamos era mejor, pero hay que decirle a la gente lo que viene ahora. Antes vos ibas con tu carnet a la farmacia y tenías la buena noticia de que automáticamente te decían ‘este es gratis’. Hoy tenés que hacer lo que tienen que hacer todas las personas que quieren un subsidio del Estado: tenés la posibilidad de tener cuatro medicamentos subsidiados si demostrás menos de un haber y medio y demás requisitos. Vas a tener que hacer un trámite, demostrar esta condición socioeconómica y con eso, en teoría, vas a tener el subsidio. Lamentablemente, a los jubilados los fueron preparando para esto”, explicó la diputada y militante de La Cámpora.

Finalmente, aseguró que esto se trata de una “política social” del gobierno de Javier Milei y rechazó la idea de que los medicamentos gratis fueran un subsidio social: “Era una concepción del Estado para los afiliados de PAMI. Era un derecho universal, no un subsidio para quienes no lo pueden pagar”.

