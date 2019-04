La jueza pedirá a peritos del exterior un informe sobre el submarino

La jueza Yáñez recibirá en junio el documento de la comisión bicameral

Proyectó las imágenes de la nave hundida ante la comisión bicameral; en los videos se ve un uniforme que pertenecía al capitán de corbeta Bergallo

José María Costa

Mientras en el microcine de la sede central de la Policía Federal Argentina (PFA) senadores, diputados y peritos veían las imágenes del submarino ARA San Juan hundido, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, reveló ayer a la prensa detalles de la causa y respondió a familiares que cuestionaron la exhibición del día anterior.

"La causa sigue en trámite. Hace un mes que intentamos conseguir peritos que no tengan ningún interés particular en la causa. Seguramente convoque a expertos del exterior. Estamos cerca y en mejores condiciones que el año pasado, cuando no teníamos nada", dijo la magistrada.

"Todos quedaron sorprendidos por la calidad de las imágenes, pero con eso no se llega a una conclusión", dijo sobre la reacción de familiares y legisladores al ver las imágenes del submarino, hundido a más de 900 metros de profundidad.

Y anticipó: "No voy a descartar nada. Voy a tener en cuenta el informe de la comisión bicameral del Congreso sobre las causas del naufragio. Es una tragedia en tiempos de paz que no conoce precedentes".

"Tengo toda la información. Hoy no puedo decir si le voy a achacar responsabilidad a alguien en particular", dijo sobre el estado actual de la pesquisa. Y agregó: "Estamos trabajando de manera seria y creemos que podemos llegar a la verdad".

Consultada por LA NACION sobre los próximos pasos, adelantó su intención de reunirse en la procuración general para definir quiénes serían los peritos submarinistas que sumaría a la investigación.

"Las preguntas al Presidente fueron pedidas solo por la querella de Luis Tagliapietra. Ninguna otra lo quiso hacer", dijo Yáñez, y detalló: "El juzgado sumó el pedido de que confirme o descarte la hipótesis de conflicto bélico".

El impacto de las imágenes

Tras ver las imágenes, varios de los familiares remarcaron que habían logrado ver un traje de gala de un oficial "de alto rango" entre los escombros que yacían en las inmediaciones del submarino y que fueron filmados por el vehículo submarino con operación remota (ROV por sus siglas en inglés).

Antes de la visualización, Yáñez se acercó a Jorge Bergallo, padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, para indicarle que entre los escombros se podía ver el uniforme de su hijo.

"Pasen rápido ese video, a nosotros no nos sirve esa imagen", fue el pedido de expertos y legisladores que participaban ayer de la visualización en el momento en que en pantalla se proyectaba un lento acercamiento de la cámara del ROV al uniforme de gala de Bergallo.

Ese no fue el único momento en que se pidió agilizar la visualización de las imágenes. También sucedió con las escenas que mostraban el fondo del mar o el lecho marino y no el casco que debían analizar.

Unas cuatro horas permanecieron los diputados y senadores de la comisión bicameral en el microcine en el que se proyectaban las imágenes. Vieron las fotos y las partes "más importantes" de los videos, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes que participaron del encuentro.

A su ingreso al edificio, la exministra de Defensa y actual diputada Nilda Garré (FPV) se mostró conforme con el avance de la investigación y remarcó que el hallazgo permitió corroborar que la reparación que se hizo del submarino durante su mandato fue correcta.

"Por lo que nos dijeron los que ya vieron las imágenes, se comprobó que el casco estaba prácticamente intacto y que no fue ese el motivo de la situación que se dio. Incluso, que resistió la explosión interna", dijo Garré. Y agregó: "Llegó prácticamente intacto hasta el final. Eso demuestra que la reparación de media vida se hizo bien".

Según Garré, por la forma en que fue encontrado, tira por tierra "totalmente" la hipótesis de que la reparación que se hizo bajo su gestión presentara fallas. "Insólitamente, las soldaduras resistieron 900 metros de caída. Está abollado por la misma presión del agua, pero las soldaduras principales del casco están intactas", remarcó.

Integrantes de la comisión coincidieron en que el informe final, que no es vinculante, será confeccionado durante mayo y entregado en junio a la jueza Yáñez. Habría coincidencias en la forma del hundimiento, pero divergencias en las responsabilidades en torno al mantenimiento y fallas detectadas por diversos peritos.

