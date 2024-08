La Justicia analiza si la exsecretaria de Alberto Fernández encubrió los supuestos ataques a Fabiola Yañez

Escuchar

María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández, suma problemas con la Justicia. A la causa de corrupción por los seguros en beneficio de su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, se le suma ahora una posible acusación de encubrimiento en el caso de los golpes que habría recibido Fabiola Yañez de su expareja.

En los chats de su teléfono tras recibir las dos fotos que le envió Fabiola Yañez golpeada, Cantero le responde: “No le digas a nadie, no lo comentes” . Y ensaya una justificación para la actitud de Fernández: “Tiene mucho trabajo, muchas presiones”, afirmaron a LA NACION fuentes allegadas al caso que reconstruyeron esos diálogos.

Esas expresiones de Cantero bastarían para encuadrar su conducta como la de un posible encubrimiento de las lesiones leves agravadas por violencia de género que supuestamente provocó el expresidente a su exmujer.

El fiscal federal Ramiro González Fiscales.gob.ar

“No da para que la escuchen en esta causa como testigo sino como imputada” , dijo una fuente judicial a LA NACION. Será el nuevo fiscal de la causa Ramiro González quien decidirá estos extremos, junto con el fiscal Carlos Rívolo, que seguirá interviniendo en el expediente para colaborar con la investigación, a partir del principio de unidad del Ministerio Público Fiscal.

Los chats de Cantero sobre el caso de violencia de género contienen la queja de Fabiola Yañez y la advertencia a la secretaria sobre el asunto. Anoche se difundieron otros chats, que habría enviado Yañez el expresidente, con la dos fotografías donde aparece con golpes en el rostro y los brazos. Los diálogos entre ambos dicen:

Fabiola Yañez: Ya iré.

-Alberto Fernández: Me siento mal físicamente.

-Fabiola Yañez: Esto no funciona así todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

-Alberto Fernández: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

-Fabiola Yañez: Me volvés a golpear. Estás loco.

-Alberto Fernández: Me siento mal.

-Fabiola Yañez: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

-Alberto Fernández: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-Fabiola Yañez: Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.

Luego de que la ex primera dama denunciara a Alberto Fernández por violencia de género, el jueves por la noche se conocieron dos fotos, parte de la prueba que Yañez dice tener para demostrar la acusación. En las imágenes que fueron publicadas por Infobae se la ve con un ojo morado y con un hematoma en la parte interior del brazo, cerca de la axila.

La denuncia por violencia de género fue presentada ante el juez Julián Ercolini por supuestos actos de violencia física y psicológica que se mantienen hasta la actualidad. Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen, entre otras, la prohibición a salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja y se lo intimó a cesar las intimidaciones hacia Yañez.

Luego mandó la causa a sorteo, pero le volvió a tocar a él, aunque al frente de otro juzgado. El fiscal de la causa ahora es Ramiro González, que acuará junto a Rívolo, el fiscal que tiene hasta ahora el caso.