La Justicia revocó el fallo de APLA para reincorporar a los tres pilotos de Aerolíneas Argentinas despedidos

A casi un mes de que la Justicia ordenara la reincorporación de los tres pilotos de Aerolíneas Argentinas echados por negarse a volar un avión, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el fallo -en una votación que terminó dos contra uno- hasta analizar la situación en su totalidad.

Los pilotos Walter Rodolfo Schonfeld, Javier Eduardo Weledniger y Carlos Diego Sepliarsky habían sido desplazados por no volar un avión alquilado que debía ser devuelto a su dueño, por orden de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Los tres se negaron a llevar a Brasil dos Embraer alquilados por un mandato gremial del 21 de agosto, el cual sostiene que no pueden subirse a aeronaves que van a ser devueltas a su dueño.

Las desvinculaciones tuvieron lugar el 12 de septiembre pasado, sin embargo, el 7 de octubre, la jueza Stella Maris Vulcano acató a la apelación de APLA, en la que exigía que los profesionales puedan volver a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones en las que se encontraban antes de ser relevados.

Por su parte, LA NACION accedió a la resolución, mediante la cual se resolvió: “Revocar el fallo apelado en cuanto dispone la admisión de la medida cautelar peticionada”. Además impuso: “Diferir la resolución en materia de costas y honorarios relativos a esta incidencia para el momento del fondo”.

Los jueces del tribunal que votaron respecto a la apelación fueron Mario Fera, Alejandro Perugini y Diana Cañal, quien, a su vez, confirmó la medida.

En tanto, Cañal apoyó la medida gremial y destacó dos requisitos: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. “Lo que está en juego, a causa de la rescisión del contrato de trabajo decidido por la empleadora, es la pérdida del trabajo (apartando así a los actores de sus representantes, afectando el orden colectivo) y, por otra parte, se estaría desnaturalizando además el derecho a percibir el salario de naturaleza alimentaria (afectando por lo tanto el orden individual”, agregó.

Perugini discrepó de la jueza argumentando que no observa acreditada la verosimilitud del derecho de la medida cautelar y votó por la revocación. En esta línea, afirmó: “No existirían motivos para disponer la urgente e inmediata reinstalación que se pretende, pues descartado que el solo cese de los trabajadores en su empleo pueda justificar una decisión que, sin duda alguna, implica un anticipo de legitimidad de la situación a considerar en la sentencia de fondo, no se advierte ninguna circunstancia diferente que permita sostener que, de no adoptarse la cautela, la sentencia pudiera tornarse ineficaz o el derecho pudiera sufrir un perjuicio irreparable durante el transcurso del proceso”.

Por último, Fera consideró: “Los fundamentos han sido al solo efecto de decidir una medida que no causa estado y que en modo alguno implica adelantar opinión respecto del fondo mismo de la contienda”. También aseguró no “encontrar asegurado el requisito de verosimilitud en el derecho”.

Por el momento, desde Aerolíneas Argentinas señalaron que prefieren evitar comentarios.

La resolución se dio horas después de un paro de pilotos de la aerolínea de bandera en Aeroparque, a través del cual se cancelaron 25 vuelos. Participaron de la medida de fuerza los principales gremios aeronáuticos –la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), comandada por Pablo Biró, y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), a cargo de Juan Pablo Brey-, quienes repartieron volantes a modo de pedido por la falta de paritarias.

✈️ Hoy, en Aeroparque, los pilotos y tripulantes de cabina de Aerolíneas Argentinas nos unimos, de manera pacífica, para visibilizar nuestra difícil situación salarial.



Con una inflación anual acumulada en la última paritaria del 209% y una actualización del 65%, enfrentamos un… pic.twitter.com/enxzEAUkKZ — APLA (@aplapilotos) November 4, 2024

