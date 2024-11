La justificación del diputado Juan José Peluc, que no dio quorum en la sesión de ficha limpia

Siguen las explicaciones de los ocho diputados del oficialismo que el jueves no se sentaron en sus bancas para dar quorum en la Cámara baja para tratar el proyecto de ficha limpia, iniciativa impulsada por Pro que buscaba impedir la candidatura de cualquier persona condenada en segunda instancia por hechos de corrupción -algo que afecta a la expresidenta Cristina Kirchner tras la confirmación de su sentencia en la causa Vialidad por la Cámara de Casación. Este viernes quien se excusó fue el legislador por San Juan José Asad Peluc.

Peluc, Santiago Santurio -de línea directa con Milei- Marcela Pagano, Emilia Orozco, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, Lorena Maczsyn y Álvaro Martínez no se sentaron en sus bancas para tratar ficha limpia. El sanjuanino y Pagano fueron los únicos que anticiparon que no iban a estar.

El diputado negó que exista un pacto entre el oficialismo y Cristina Kirchner, en medio de versiones que indican que Unión por la Patria podría avalar la derogación de las elecciones PASO y votar a favor de la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. “Nada más alejado de la realidad que el Gobierno tuviera un acuerdo con Cristina”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Los libertarios que no dieron quorum: Emilia Orozco, Pablo Ansaloni, Carolina Pparo, Álvaro Martínez, Lorena Maczsyn, José Peluc, Marcela Pagano, Santioago Santurio

Luego ahondó en su situación personal. “Yo tengo a mi hermana con riñones poliquísticos y el año pasado le funcionaban a un 2%. Ella se dializa tres veces por semana, es la segunda vez que se le revientan los quistes. La última vez que le pasó estuvo un mes en terapia intensiva porque se infecta todo y no sabés si salís del cuadro. Ayer en el medio de la sesión me llamó el médico y me dijo que sería muy bueno que volviera porque estaba en terapia intensiva, mi hermana está sola como yo, está en lista de espera en el Incucai para una donación de órganos”, expresó el diputado.

Fue en ese marco que, según dijo, le avisó a Menem que no podía estar en la sesión. “Me dijo ‘bueno, José, sabés a lo que te arriesgás, entiendo tu caso pero sabés lo que se trata’, le dije que no podía esperar, presenté el certificado médico y la nota. Vine a [San Juan] a hacer los trámites, lo mismo cuando aparezca un donante. Conseguí el vuelo a las 8.40 de ayer, no conseguí para la tarde, me tenía que ir. Yo directamente no estaba en el momento en que empezaba la sesión, estaba aterrizando en la provincia”, indicó.

Y sumó: “Tenía que venir, ordenar todo y firmar cosas. Ninguno de los dos está casado, no tenemos papá, sobrinos ni abuelos. Ella tiene unas enfermeras que están a disposición pero sin mí no tiene autorización”. En esa misma línea, aseguró que estuvo presente en la sesión anterior por el mismo proyecto y que está a favor de la iniciativa que obtuvo otro fracaso legislativo.

Al ser consultado sobre su desempeño como diputado dada la situación de salud de su hermana -diagnosticada hace dos años- Peluc dio una particular explicación. “Yo lo tuve en cuenta. En el mes de la campaña falleció mi mamá y tuve que hacerle frente a las dos cosas, mi hermana ya estaba enferma. Que no haya podido estar en una sesión no significa que estoy incapacitado para cumplir. Yo hablé en San Juan y lo advertí, en caso de que se agrave la situación voy a tener que renunciar porque está mi familia primero”, insistió. Y reveló: “En mi provincia saben perfectamente que no quería ser candidato y tuve que terminar aceptándolo por una situación partidaria y todos saben que si esto se agrava tengo que renunciar. Esto se sabe desde el momento en que era candidato. En las provinciales no fui candidato y ahora tampoco quería ser. Mi renuncia siempre está al borde”.

En otro tramo de la entrevista, el legislador negó que se les haya pedido a los ocho diputados faltar a la sesión: “Nunca nos pidieron no asistir, por eso me sorprende la capacidad imaginación de algunos para decir que hubo un acuerdo. Nada más alejado de las conversaciones que tenemos en el bloque”.

Por último, se refirió a algunos problemas de salud que sufrieron colegas, como Emilia Orozco y Gerardo Huesen. “Hace un año que luchamos por conseguir cosas y estas cosas pueden pasar. No he faltado nunca al trabajo. Yo soy muy responsable y comprometido. Javier Milei se comunicó con la autora del proyecto [Silvia Lospennato] para presentar uno nuevo y me parece perfecto, somos militantes de la ficha limpia. El Presidente lo va a sacar”, cerró.

LA NACION

Temas La Libertad Avanza