La Legislatura porteña aprobó la Ley de Reiterancia: habilita a dictar prisión preventiva a quienes tengan antecedentes

Este jueves por la tarde, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron la Ley de Reiterancia, iniciativa que agrava la situación procesal penal de los imputados con “reiteración de delitos”. El proyecto obtuvo 36 votos positivos sobre 57 diputados presentes, con la oposición de Unión por la Patria y diputados de izquierda. Había sido enviado a fines del mes de marzo por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el marco de una modificación del Código Procesal Penal de la Ciudad.

La norma habilita a los jueces a dictar medidas cautelares, como la prisión preventiva, cuando existan procesos pendientes o condenas anteriores. Si un delincuente es detenido y tiene una causa judicial abierta, cuya pena no sea excarcelable, tendrá que esperar el juicio preso. En relación con los delitos graves, tales como homicidio, robo, hurto y contra la integridad sexual, legislados por el Código Penal Nacional, la Ley de Reiterancia no podrá ser aplicada.

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

“Me comprometí a terminar con la puerta giratoria y hoy dimos un paso fundamental. En la Ciudad cerca de la mitad de los delitos los cometen delincuentes reincidentes. Este número es contundente y refleja el fracaso del sistema. Pero eso se terminó, hoy se aprobó el proyecto de ley que presentamos en la Legislatura porteña para modificar nuestro código procesal penal y establecer reiterancia como causal de prisión preventiva”, celebró el alcalde en X -antes Twitter.

“A partir de ahora si un delincuente es detenido y tiene una causa judicial abierta, cuya pena no sea excarcelable, esperará el juicio preso. Eso significa que empieza a regir un criterio de justicia más severo para quienes vuelven a delinquir. Le damos a la justicia una nueva herramienta para que vivamos más seguros. Quiero ser claro, en la Ciudad quien comete un delito enfrenta las consecuencias. La Ley de Reiterancia garantiza el esfuerzo de los que trabajan día a día para mejorar sus vidas ”, sumó.

UN PASO FUNDAMENTAL PARA TERMINAR CON LA PUERTA GIRATORIA



La Legislatura porteña aprobó la Ley de Reiterancia, un proyecto que enviamos desde el Poder Ejecutivo para que los delincuentes que reincidan esperen la condena por el nuevo delito presos.



Quiero agradecerle a los…

Y cerró con agradecimientos: “Agradezco a todos los legisladores su apoyo a esta ley, una herramienta fundamental para que la justicia pueda actuar mejor y podamos tener así una Ciudad segura. La lucha contra la inseguridad requiere decisión política. No vamos a retroceder en nuestro compromiso de seguir ordenando la Ciudad”.

Pilar Ramírez, titular del bloque de La Libertad Avanza, destacó por su parte: “Celebro que en la Ciudad ahora la justicia tenga más herramientas para hacer cumplir la ley y que el que las hace, sepa que las va a pagar. Gracias al trabajo en conjunto con los diferentes bloques hoy la Legislatura aprobó un proyecto que permite terminar con la puerta giratoria de los delincuentes. Esto es más tranquilidad para los vecinos y más seguridad para Buenos Aires”.

“Hoy avanzamos hacia una Ciudad más segura, justa y ordenada. Actualmente, cerca de la mitad de los delitos denunciados en la Ciudad son cometidos por delincuentes reincidentes. Gracias a la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal en la Legislatura, y con la incorporación de la figura de reiterancia, vamos a darle a los jueces una importante herramienta para terminar con la puerta giratoria. Con la reiterancia, delincuente que reincide, delincuente que espera el juicio preso. Nuestro compromiso es con los vecinos, y lo estamos cumpliendo”, completó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

La sanción sin embargo no fue del agrado de todos los legisladores. Claudia Neira, de Unión por la Patria (UP), cuestionó: “Otra bomba de humo. Jorge Macri dice que la ley va a terminar con la ‘puerta giratoria’, pero la Ciudad sigue sin ninguna planificación penitenciaria, con 2000 presos en las comisarías y decenas de cárceles-container que va a diseminar por todos los barrios. ¿En serio van a seguir con esta farsa?”. Compartió un video además con su participación en el recinto.

REITERANCIA: OTRA BOMBA DE HUMO

la Ciudad sigue sin ninguna planificación penitenciaria, con 2000 presos en las comisarías y decenas de cárceles-container que va a diseminar por todos los barrios.



¿En…

A Neira la secundó Celeste Fierro, del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U). “Ahora en la Ciudad, somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. La Ley de Reiterancia no la van a usar para combatir la inseguridad. Jorge Macri lo dijo cuando asumió: es contra quienes se manifiestan, es para meter en cana a quienes salimos a luchar. Porque con el ajuste brutal que están aplicando, no vamos a ser 100 mil en las calles: vamos a ser millones. Si creen que con más represión van a frenar las luchas populares, se equivocan de lleno. Las protestas van a seguir porque la gente no se deja hambrear en silencio y agachando la cabeza”, lanzó en X.

Ahora en la Ciudad, somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario



La Ley de Reiterancia no la van a usar para combatir la inseguridad. Jorge Macri lo dijo cuando asumió: es contra quienes se manifiestan, es para meter en cana a quienes salimos a luchar. Porque con el…

“La Legislatura acaba de aprobar la ley de Reiterancia. Una ley manifiestamente inconstitucional que vulnera la presunción de inocencia y criminaliza la protesta social. No resolverá los problemas de seguridad ciudadana, pero si llevará las comisarías y alcaldías al colapso”, coronó Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero.

