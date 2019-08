La ley que pudo jaquear a Macri en favor de los gobernadores del PJ

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 00:52

Cuando en mayo pasado el Senado se aprestaba a debatir el proyecto que regula el traspaso presidencial, nadie imaginó que la ley podía convertirse en una trampa mortal para el presidente Mauricio Macri. De hecho, el oficialismo había auspiciado la iniciativa que, en rigor, fue redactada por el senador peronista Dalmacio Mera, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. No había motivo para la sospecha ni para las suspicacias: el proyecto establecía una serie de pautas para ordenar la transición entre el presidente saliente y el entrante. El bloque de Cambiemos no podía menos que apoyarlo, después del bochorno que protagonizó la expresidenta Cristina Kirchner al negarse a participar de la ceremonia de entrega de la banda y del bastón de mando a su sucesor, Macri.

Aquella sesión fracasó por falta de quórum: los senadores kirchneristas no se sentaron en sus bancas y la iniciativa naufragó. No lo supo entonces el oficialismo (no podía saberlo), pero aquel faltazo kirchnerista le hizo un enorme favor. Es que, de haber sido aprobada, la ley le hubiese impedido al presidente Macri instrumentar el paquete de paliativos que anunció tras la dura derrota sufrida en las primarias, en medio de las turbulencias cambiarias y la amenaza de una nueva estampida inflacionaria.

En efecto, en uno de sus artículos el proyecto le prohíbe al presidente en funciones aumentar el gasto público con recursos no previstos en el presupuesto durante el período de transición. Al redactar la iniciativa, Mera estableció que el período de transición debía extenderse desde la convocatoria a las primarias hasta la asunción de las autoridades electas. Ergo, si la ley hubiese sido aprobada, Macri estaría hoy atado de pies y de manos y no hubiese podido anunciar, como lo hizo, una suba en un 20% del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la eliminación del IVA en un conjunto de alimentos de la canasta básica y el congelamiento del precio de las naftas, entre otras medidas. La ley también hubiese evitado el malestar de los gobernadores peronistas, que advirtieron que las provincias dejarían de percibir unos 30 mil millones de pesos de recursos coparticipables hasta fin de año por el impacto fiscal de estos paliativos de urgencia.

En términos generales, el proyecto del senador Mera buscaba impedir que el gobierno de turno, durante el período de transición, incurriese en abusos "que pongan en riesgo la situación patrimonial, económica y financiera de la Nación". Por eso prohibía taxativamente -salvo aceptación del gobierno entrante-, otorgar ascensos o designaciones de personal, cambios de categoría o pases a planta permanente, donar o ceder gratuitamente bienes del Estado durante el período de transición o iniciar procesos de licitaciones y/o contrataciones que excedan los compromisos establecidos en el presupuesto vigente. Hoy Macri tiene plena legitimidad para instrumentar este tipo de decisiones administrativas, sencillamente porque no se inició formalmente el período de transición hacia un nuevo gobierno.

No lo entienden así los gobernadores peronistas, que ahora le reclaman a viva voz a la Nación una compensación por la merma en sus asignaciones por coparticipación. Una reacción que hubiesen evitado si sus legisladores se hubiesen sentado en sus bancas en aquella frustrada sesión del Senado.