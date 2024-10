La Libertad Avanza incluyó en una lista para una elección universitaria a un condenado a 40 años por violar a una niña

Escuchar

Mauro Schechtel, un hombre que en 2010 fue condenado a 40 años de prisión por haber violado a una niña de 10 años e intentar quemarla , en un hecho que conmocionó al distrito de Coronel Dorrego, en el sudoeste de Buenos Aires, figuraba incluido como candidato en una lista libertaria para una elección en la Universidad Nacional del Sur (UNS), de Bahía Blanca. El escándalo escaló más aún al conocerse que, además, figuraba en la nómina Alexis Zárate, un exfutbolista sentenciado también por un delito sexual. Ambos hombres estudian Derecho en la cárcel y fueron dados de baja por la estructura bahiense de La Libertad Avanza, en un movimiento que incluyó la renuncia de la responsable de elegirlos como candidatos.

Schechtel figuraba en el puesto 12º de la lista “La Libertad UNS” de candidatos a integrar la Asamblea Universitaria por el claustro de alumnos , informó el medio bahiense La Brújula 24. Los comicios en la casa de altos estudios serán el 13 de noviembre. Zárate, en tanto, estaba en el lugar número 22 de la misma nómina.

El excandidato Schechtel fue condenado a 40 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con homicidio criminis causae en grado de tentativa y por reincidencia, ya que en 2001 había sido condenado por abuso sexual en Coronel Suárez. El fallo fue del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca, integrado por los jueces Hugo de Rosa, Mario Lindor Burgos y Enrique Montironi.

El 18 de junio de 2008, Schechtel, que fue apodado “El Monstruo de Dorrego”, atropelló con su auto a su víctima, de diez años, que circulaba en bicicleta. La subió al vehículo, la golpeó hasta desmayarla, la amordazó, la maniató y la violó . Tras ello, se puntualiza en la crónica de LA NACION del día de la condena, en un descampado, tomó una manguera y extrajo nafta del vehículo para rociar a la menor y prenderla fuego , tras lo cual huyó. La niña despertó y con sus ropas y piel quemadas, caminó hasta llegar a una ruta, donde la encontró un camionero, quien la auxilió.

Schechtel estudia Derecho en el penal de Villa Floresta, en Bahía Blanca. También en la cárcel (está detenido en el penal de Saavedra) estudia Zárate, exfutbolista de Independiente condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual (pena que comenzó a cumplir en 2020). El exjugador también integraba la lista libertaria para la asamblea de la UNS por el claustro de alumnos.

Alexis Zárate, el exfutbolista que también figuraba en la lista de la asamblea de la universidad bahiense

Schechtel y Zárate fueron bajados de la nómina, y renunció la responsable de reclutarlos para esos puestos. “Los dos fueron bajados de la lista y la persona responsable del armado ya renunció. Se llama Aldana Nungeser, es una estudiante avanzada de Derecho. Es profesora voluntaria en la cátedra de la universidad a privados de libertad. Ellos tienen bloqueado ver los motivos de los encarcelados” , explicó a LA NACION Oscar Liberman, que fue el candidato a intendente de Bahía Blanca por La Libertad Avanza en la última elección. “Fue un error enorme incluir a estas personas. Queda claro que ella no salió a buscar presidiarios. Son alumnos universitarios porque la universidad los incluye en ese programa sin dejar ver los motivos del encarcelamiento. Fue su error, presentó su renuncia y fueron bajados de la lista”, completó.

Liberman aclaró que no estaba “al tanto de semejante error”, pero admitió: “El responsable último soy yo y no tengo problemas en correrme. No tengo ningún cargo público ni lo pretendo. Señalo estos hechos porque este no es un caso de corrupción ni nada por el estilo. Es un error enorme de una persona joven en el armado de una lista estudiantil , incluyendo alumnos que la propia universidad pone en esa situación”.

La Libertad Avanza salió segunda en las elecciones de Bahía Blanca, el año pasado. Con Liberman al frente de la boleta, logró cuatro bancas en el Concejo Deliberante, que actualmente preside una representante de las filas libertarias, María Teresa Gonard. Dentro del espacio hay divisiones, como la que protagoniza el concejal Carlos Alonso, que está alejado de la estructura de Liberman.