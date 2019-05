Corina de Boris habló sobre su falso testimonio a los medios antes de presentarse en la Justicia el próximo 2 de mayo Crédito: Captura de TV

Corina De Bonis, la maestra que denunció haber sido secuestrada y torturada en el distrito de Moreno hace siete meses, se encuentra actualmente investigada y procesada por presunto falso testimonio. Antes de brindar declaraciones el próximo 2 de mayo ante la Justicia, compartió su versión públicamente.

Como presunta víctima privada de la libertad, secuestrada en un auto rojo y lastimada en su panza con un punzón que marcó la frase "No más ollas", la docente volvió a ratificar su denuncia. "El 12 de septiembre, cuando volvía de trabajar, me interceptó un auto, me golpearon en el estómago, me pusieron una bolsa en la cabeza y me subieron al auto. Luego sentí que algo me cortaba", dijo a TN.

El fiscal del caso, Leandro Ventricelli, por falta de pruebas y testimonios que contradicen su versión, citó a la docente de la Escuela 801 a declarar el próximo 2 de mayo. Al respecto, De Bonis mantuvo su postura defensiva y comunicó: "No tengo nada que ocultar, es mi verdad. Ese día me haré presente y contestaré todas la preguntas, como lo hecho hasta ahora. Lo que dije en un primer momento es lo que pasó".

También comentó: "Voy a decir lo que me pasó. La gente que hizo el peritaje psicológico estaba enojado por las difamaciones que se hicieron en los medios. El auto existió, el testigo lo tuve y después dejo de estar. Él se solidarizó y dijo que me vio a mi y al auto rojo. En su declaración después cambio los hechos".

De Bonis, que se mostró confiada en que se hará Justicia a su favor, señaló luego: "Hay una mano negra y muchas cosas que investigar en Moreno. Hay muchas cosas que se sucedieron después la explosión en la escuela 49". La docente, que aclaró también que no es kirchnerista ni una operante K porque no comparte su ideología, indicó que no fue la impulsora de la iniciativa de las ollas que daba de comer a la gente en la calle.