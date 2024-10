La muerte de Ginés González García: el comunicado de la familia, los saludos del kirchnerismo y otras repercusiones

Escuchar

La muerte del exministro de Salud Ginés González García, a los 79 años, que padecía un cáncer, generó conmoción en su círculo cercano y disparó un sinfín de saludos del kirchnerismo, entre ellos de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Hoy despedimos a Ginés González García, prestigioso médico sanitarista, militante peronista y buena persona. Merece descansar en paz. Mi acompañamiento a su familia, a sus amigos y compañeros”, escribió la excompañera de fórmula de Alberto Fernández en su cuenta de X.

Por otro lado, un comunicado difundido en la cuenta personal de Instagram de González García dio a conocer la noticia. “Con mucha tristeza hoy despedimos a un hombre distinto, cuya vida y legado han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Fue hijo, hermano, padre, abuelo y amigo. Su paso por este mundo dejó una huella y una impronta que seguirán abriendo caminos en cada uno de nosotros y nosotras”, reza el escrito a modo de despedida.

Y agrega: “Su inquebrantable convicción por un mundo más justo fue un faro y un ejemplo de integridad en un camino muchas veces arduo. Su capacidad para escuchar, comprender y guiar a quienes lo rodeaban hizo que todos nos sintiéramos parte de algo más grande. Nos enseñó que el verdadero liderazgo se sustenta en el servicio, la empatía, la colaboración y el consenso”.

En tanto, algunos exfuncionarios del kirchnerismo, como el exministro Aníbal Fernández, también le dedicaron unas palabras de despedida a González García, quien se encontraba internado desde hacía varios días en el Centro Quirúrgico Callao, en la ciudad de Buenos Aires. “Querido amigo, Has dedicado tu vida a pensar en los otros. Prócer del sanitarismo”, expresó.

El exministro no fue el único en manifestarse públicamente tras conocerse la noticia sobre la muerte. También lo hizo Teresa García, actual senadora de la Provincia de Buenos Aires, quien compartió en la red social X: “Uno de los mejores sanitaristas, ayer lo procesaron injustamente, ingratitud de nuestro gobierno pasado. Se fue un maravilloso compañero”.

Por su parte, el exministro de Defensa Agustín Rossi, también figuró dentro de la lista de los primeros que le dedicaron alguna palabra a González García: “Qué tristeza. Falleció Ginés. Enorme Sanitarista. Gran tipo. Peronista comprometido. Saludos a sus familiares y amigos”.

En tanto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, despidió al exfuncionario y envió condolencias a sus allegados. “Quiero expresar mi profundo dolor por el fallecimiento de Ginés González García, exministro de Salud, con quien siempre mantuvimos una excelente relación de compañerismo y trabajo, sobre todo en pandemia. Luego de una dura pelea contra el cáncer, hoy ya descansa en paz. Saludo y abrazo fuertemente a su familia, amigos y compañeros”, publicó en sus redes sociales el mandatario provincial.

El exsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario Fernando “Chino” Navarro se expidió en la misma línea: “Falleció Ginés Gonzalez García. Gran sanitarista. Muy respetado por sus colegas. Hombre de familia y trabajo. Peronista. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

El exministro de Salud bonaerense -y actual diputado- Daniel Gollán expresó su “enorme pesar” por la muerte del sanitarista. “Demostró durante toda vida su vocación, trabajo y lucha para que lxs argentinxs tengan más y mejor salud. Mis condolencias a la familia y seres queridos”, manifestó.

La legisladora porteña Graciela Ocaña, que denunció junto con la Coalición Cívica a varios exfuncionarios kirchneristas, fue tajante en sus redes sociales al referirse a la muerte de González García. “Falleció impune. Sin haber rendido cuentas ante la Justicia por los delitos cometidos ni por sus cuestionables decisiones en la compra de vacunas durante la pandemia, donde priorizó un criterio político sobre el sanitario, lo que ocasionó miles de muertes de argentinos, siendo además el máximo responsable del Vacunatorio VIP”, escribió.

El mesaje de Ocaña se da luego que ayer la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de González García a quien se lo investigaba por el trato preferencial que tuvieron algunas personas cercanas al gobierno de Fernández que recibieron vacunas contra el Covid de parte del Estado cuando no les correspondía. El fallo de la Cámara Federal lleva las firmas de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

Los camaristas le recordaron a la jueza que debía “profundizar la pesquisa” y que, tal como ya le habían dicho, “el proceso no debía encorsetarse en analizar sólo la responsabilidad de los funcionarios involucrados, sino también de quienes se beneficiaron de ese espurio obrar”.

Ginés González García había nacido en 1945 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Se recibió de cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en políticas sanitarias, de medicamentos y administración en salud en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue rector honorario y fundador de la Universidad Isalud, donde concurren a cursos de formación y actualización médicos del sistema público y privado.

Era considerado como uno de los principales sanitaristas del país, aunque el reconocimiento profesional siempre estuvo relativizado por suspicacias vinculadas a su militancia partidista.

Durante la última dictadura García González estuvo exiliado en España, tras ser desplazado de su puesto como director general del Sistema Nacional de Salud de San Luis, y volvió al país poco antes del retorno a la democracia.

Años más tarde, fue ministro de Salud bonaerense del exgobernador Antonio Cafiero. González García llegó a la primera plana nacional de la mano de Eduardo Duhalde al asumir al frente de la cartera de salud el 2 de enero de 2002, en medio de la crisis. Permaneció en el cargo durante toda la presidencia de Néstor Kirchner.

Su paso por la política

“Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito Ginés. No te necesito yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, de tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender. Vení y hacete cargo”, había dicho Alberto Fernández tras ser electo presidente.

Asumió el 10 de diciembre de 2019, luego de que Fernández decidiera convertir la Secretaría de Salud de Mauricio Macri en ministerio. Poco tiempo después, llegó la pandemia del coronavirus.

Junto con su número dos, Carla Vizzotti, fue la cara del combate a la pandemia, que dejó un saldo de 130.000 muertes en todo el país y con una de las cuarentenas más largas del mundo. Una vez que se dio a conocer la noticia del “Vacunatorio VIP”, luego de que Horacio Verbitsky contara que había recibido la Sputnik V a través del Ministerio de Salud y en la misma sede de la cartera sanitaria, Fernández tomó una serie de medidas y, entre otras cosas, le pidió la renuncia a Ginés.

