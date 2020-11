"La verdad es que todo funcionó muy bien hasta que algunos, viendo que se terminaban, se precipitaron a la entrada y rompieron la entrada", dijo Alberto Fernández tras los desbordes que pusieron fin al velatorio en la Casa Rosada Crédito: Captura Presidencia

"El que piensa que detrás de todo esto hay un acto político, no tiene la menor idea", afirmó el presidente Alberto Fernández sobre la ceremonia de despedida de Diego Armando Maradona, que terminó abruptamente en la Casa Rosada luego de que el operativo de seguridad fue desbordado por los hinchas.

"Leía algún opositor que se quejaba por cómo habíamos organizado esto. Si no hubiéramos organizado esto era peor. La verdad es que todo funcionó muy bien hasta que algunos, viendo que el horario los iba a dejar afuera, se precipitaron sobre la puerta de entrada, rompieron la puerta de entrada y todo se complicó", agregó Fernández, en diálogo con Mariano Closs, en Radio Continental.

"Maradona no es propiedad de nadie", insistió Fernández, en contra de quienes denunciaron una utilización política de la ceremonia y el dolo popular. "Hoy a la mañana le di un beso a Claudia, a las tres hijas de Diego y a Verónica Ojea. Le di las gracias, recé un padre nuestro y me fui. Después llegó Cristina, la acompañé y me fui", indicó el Presidente, para sostener esa idea.

"Yo no fui amigo de Maradona, lo vi muchas veces a lo largo de mi vida, en algunos momentos mejores y peores", contó Fernández, para recordar la primera vez que se encontró en la calle a "Pelusa", por entonces jugador de Argentinos Juniors.

Alberto Fernández, esta mañana, al ingresar junto a su mujer y funcionarios a la Casa Rosada Fuente: LA NACION - Crédito: Captura Presidencia

También se mostró agradecido de los gestos de Maradona desde diciembre. "En este primer año de Gobierno si alguien me acompañó mucho fue Diego", dijo el Presidente, para dedicarle otro elogio a Maradona: "Siempre digo que Diego tuvo la virtud de tocar el cielo con las manos pero nunca despegó los pies de la tierra".

Fue la segunda vez que el Presidente dialogó con Continental en el día. Durante la mañana había sido entrevistado en el programa de Diego Schurman. "Cuando me enteré de la muerte de Maradona me desplomé", dijo entonces.

"Cuando me enteré de la muerte de Maradona estaba en mi despacho con Santiago Cafiero. Me desplomé como todos. Es una enorme tristeza. No lo queríamos creer", recordó el Fernández, para destacar: "Maradona le llevo la felicidad a todo el mundo. La única palabra que me cabe es gracias. Maradona solo nos hizo felices".

Alberto Fernández y Cristian Malaspina, presidente de Argentino Juniors Crédito: Captura Presidencia

El Presidente recordó que en marzo se encontró en la Casa Rosada con Maradona por un pedido del ministro de Economía, Martín Guzmán. "Es fanático de Gimnasia y me pidió que quería conocer a Maradona", admitió Fernández.

"Cuando lo vi a Maradona en marzo no estaba bien, le costaba mucho caminar. A Maradona nosotros le exigimos lo que no le exigimos a nadie. Él era un ser humano", continuó el Presidente, para insistir: "Fuimos muy descuidados con Maradona. Se lo juzgó con mucha liviandad y facilidad. Él vivió y fue feliz como pudo".

"Maradona trascendió todo, no es de Argentinos ni de Boca. Es del mundo. La carta que escribió Macron es impresionante", señaló Fernández, sobre la misiva que dio a conocer el presidente de Francia.

