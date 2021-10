La oposición advierte que podrían haber nuevas filtraciones tras la difusión de los datos públicos

La oposición advierte que el “hackeo” del Renaper puede ser una “punta de un iceberg” y podrían filtrarse más datos, no solo de este organismo, por el mal resguardo de la información privada del oficialismo. Desde el Gobierno, en cambio, prefieren hablar de una “filtración” y rechazan que exista un riesgo mayor.

Primero, circuló en la web una base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) con información de los ciudadanos argentinos. El Renaper aseguró que no fue hackeado pero reconoció que hubo un acceso no autorizado. Fue el ministerio de Salud quien informó que fueron dos porque fue ese el lugar desde donde consultaron consultaron el organismo. Pero el viernes 22 de octubre alguien publicó que dispone de la base de datos completa y planea venderlos a “todos los compradores interesados”.

En una entrevista con el sitio especializado The Record, el hacker había avisado que en unos días podría publicar los datos de uno millón o dos millones de personas. Aunque no precisó cómo, hablo de “empleados descuidados” para explicar cómo pudo acceder al sistema. La red del ministerio de Salud, que se conecta para consultar el Renaper, incluye 50.000 accesos.

Es justamente este uno de los puntos que destaca la extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici quien considera que este hackeo demuestra la incapacidad del gobierno para proteger los datos y confirma sus advertencias respecto a la seguridad de la aplicación CuidAr.

“El hackeo de la base de Renaper, no es solamente un hackeo a una base de datos”, afirmó a LA NACION Giudici y advirtió: “Hay otra información que está en riesgo, la historia clínica puede estar en manos de gente que trafica”.

La exdiputada radical se refiere principalmente a todos los datos recabados con la aplicación CuidAr que incluían desde el número de la Sube a información sensible médica. “Todo eso queda registrado y no sabemos donde está. La información sensible que el ciudadano no está obligado a dar tendría que haber sido destruida una vez finalizado el ASPO”, explicó Giudici quien adelantó a LA NACION la fundación LED que ella presiden junto a diputados de Juntos por el Cambio harán un pedido e informe para saber donde están alojados los datos, quien tiene acceso a ellos y cuando los destruirán . Los anteriores, según ella, no fueron respondidos pero desde el Gobierno afirman que la información esta publicada.

Las malas medidas del gobierno en cuarentena no solo afectaron la libertad, la educación y el trabajo de millones de argentinos, también alentaron al delito. La ineficiencia en la prestación de la seguridad integral de las personas y de sus datos nos pone a todos en peligro. — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) October 24, 2021

La ex diputada radical remarcó que es enorme la cantidad de áreas del Gobierno que tienen acceso a la aplicación debido a todos los usos que le otorgaron, lo cual aumenta el riesgo de filtración. Mencionó, por ejemplo, que fue utilizada en el verano para ir a la Costa Atlántica, razón por la cual podría inferirse que ciertos funcionarios de la administración de Axel Kicillof cuentan con acceso a los datos. También apuntó que esta vinculada a la aplicación Mi Argentina, la cual fue utilizada para propaganda electoral y desde el Gobierno respondieron que se trataba de un error del sistema en la selección automática de noticias. En este caso, señaló que los funcionarios de la secretaria de medios también podrían haber accedido. “Tienen un tremendo desmanejo y lo tienen que ordenar”, afirmó la ex titular del Enacom.

Giudici apuntó contra el Gobierno por la “irresponsabilidad en el resguardo de los datos personales” y recordó que la primera advertencia fue en agosto de este año cuando se filtró información de Migraciones. “La modernización del Estado hay que trabajarla con un nivel de garantía y resguardo que no se tuvo. Las consecuencias las estamos pagando ahora”, cerró.

Desde la secretaría de Innovación Pública, en principio descartaron que haya vinculación entre los dos casos y explicaron: “Cuidar utiliza un servicio para la validación provisto por Renaper el cual no posee acceso a la fotografía del documento de identidad de las y los ciudadanos”. También apuntaron que los datos no fueron destruidos porque la aplicación se seguirá utilizando hasta finalizar la pandemia pero solo tienen acceso a ellos el sistema de salud con “fines de asistencia”.