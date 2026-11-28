Con una “impronta crítica” al gobierno de Javier Milei, dirigentes del kirchnerismo, sectores leales a Axel Kicillof, el massismo, el radicalismo y la Coalición Cívica confluyeron en un encuentro con la consigna “Coordinar para ganar” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En un clima de complicidad, las voces de la oposición reivindicaron el rol de “la política”, llamaron a superar las diferencias y alimentaron la posibilidad de construir una agenda común para derrotar al oficialismo en 2027.

La jornada, además, tuvo como antesala la participación de la artista Lali Espósito, quien criticó al presidente libertario, y de armadores de campañas internacionales en países donde “la ultraderecha fue derrotada”.

Desarrollada en un reducto académico históricamente vinculado a la UCR, la actividad de cierre reunió al diputado radical Martín Lousteau, uno de los impulsores de la convocatoria; la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio; al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, alineado con el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof; al diputado Guillermo Michel, vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa; al expresidente de la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio Emilio Monzó y al legislador Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica.

Lali Espósito y Lucrecia Martel, em el encuentro convocado por la oposición

El panel fue moderado por Pablo Avelluto, exministro de Cultura en la gestión nacional de Mauricio Macri. “Fui parte de un gobierno que llegó al poder en buena parte por la confrontación y hoy siento que fue una catástrofe y le abrió el camino a Milei, pero no creo que alcance el anti-Milei para ganar y gobernar bien”, dijo el ex funcionario. Como disparador, propuso que los participantes se imaginaran en el escenario posterior a las elecciones del año que viene, con Milei derrotado.

“Sé que dentro de un año Milei no gana las elecciones ni por casualidad”, arremetió Di Tullio, la primera en tomar la palabra. “Hay que reivindicar la política”, planteó Monzó, que recogió una de las premisas centrales del encuentro. El exdiputado reivindicó sus orígenes en el peronismo y defendió la necesidad de recuperar los espacios de intercambio entre dirigentes. “Sigo siendo peronista y no lo voy a cambiar”, aclaró. La frase generó la respuesta de la senadora kirchnerista, quien le había tirado la pelota y le respondió: “Ya te tengo”.

Michel, por su parte, se mostró confiado en las posibilidades electorales de la oposición. “Yo creo que vamos a ganar las elecciones el año que viene”, pronosticó. Sin embargo, advirtió que la construcción de una alternativa no podía limitarse a un acuerdo entre dirigentes. “Vamos a ganar porque vamos a dejar de ser oposición y vamos a ser alternativa”, indicó.

El anfitrión Lousteau destacó la respuesta que recibió cuando comenzó a contactar a los dirigentes para organizar el encuentro. “Apenas llamé a cada uno de ustedes, me dijeron que sí automáticamente”, contó. Para el senador radical, la construcción de una alternativa exige que los distintos sectores revisen sus propias posiciones. “No podemos transformar algo si no podemos transformarnos nosotros, y Milei lo hizo por las malas”, sostuvo.

En esa línea, consideró que las coaliciones que lograron modificar la realidad política en otros países fueron aquellas que tuvieron capacidad para ceder y reconocer las virtudes de sus adversarios. “Las grandes coaliciones que cambiaron la vida de la gente en el mundo fueron las que cedieron y encontraron más rápido en el otro sus aciertos y sus propios defectos”, señaló.

Ferraro coincidió en la necesidad de ampliar el diálogo y calificó la convocatoria como un paso necesario. “Un encuentro como este era necesario”, dijo. “Que nos sentemos en una misma mesa no nos tiene que llamar la atención. Personas que pensamos distinto nos sentamos a buscar factores en común sin que eso sea un oportunismo”, agregó. El dirigente de la Coalición Cívica también cuestionó el trato del oficialismo hacia sectores de Pro y el radicalismo que acompañaron al Gobierno. “Muchos sectores son humillados y perdieron la dignidad”, afirmó. De cara al próximo turno electoral, planteó que el desafío será superar la lógica de la polarización.

Katopodis, en tanto, buscó trasladar la discusión al terreno de las demandas sociales. El funcionario bonaerense consideró que la jornada permitía abrir una etapa de construcción política y sostuvo que las experiencias de gobiernos de derecha en otros países de la región debían servir como advertencia. “Nos animamos a hacer algo nuevo, había que correr los límites”, planteó. Además, dejó una definición sobre las prioridades que debería tener una futura administración: “El próximo gobierno tiene que ser medido por la vara de generar trabajos bien pagos”.

La segunda parte del debate estuvo atravesada por la discusión sobre la conformación de un movimiento democrático y por los cuestionamientos de Di Tullio a la situación política y judicial de Cristina Kirchner. La senadora agradeció a quienes se solidarizaron con la expresidenta y cuestionó la falta de pronunciamientos de algunos sectores frente a su situación judicial. “Estamos en este quilombo porque Cristina está presa”, afirmó, que representó una de las definiciones más espinosas dentro de la charla.

La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner fue un tema planteado en el encuentro por la senadora peronista Juliana Di Tullio Prensa CFK

La presencia de Lali Espósito

La jornada contó con un panel de apertura sorpresa, titulado “La batalla cultural: recuperar la imaginación”, que reunió a la cantante Lali Espósito y a la cineasta Lucrecia Martel, quienes no habían sido anunciadas en la previa, con la moderación de la periodista María Eugenia Duffard. Espósito destacó que “la cultura tiene más llegada a la sociedad que el sistema político” y llamó a encontrar espacios de unidad para “perder el miedo” a opinar y participar.

La cantante también se refirió al triunfo electoral de Milei y sostuvo que “la gente votó lo que pudo dentro del desastre” y que “no se le puede echar la culpa a la gente”. Ratificó que no se arrepiente de la frase “Qué triste, qué peligroso”, que publicó en sus redes sociales tras la victoria libertaria y que generó polémica.

Martel, por su parte, cuestionó la idea de una batalla cultural y planteó la necesidad de construir “un sistema político que le ponga límites al poder económico concentrado”. En ese sentido, advirtió: “No hay un país posible si no revertimos la concentración económica de los grupos de poder extranjeros aliados con sectores políticos locales”.

El encuentro también tuvo un componente internacional, con especialistas y estrategas electorales de Brasil, Estados Unidos, Francia y Hungría, que compartieron experiencias de campañas contra la ultraderecha.

Por Brasil participaron los diputados del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Teixeira y Wadih Damous, quienes repasaron la estrategia de Lula da Silva para imponerse en el balotaje frente a Flavio Bolsonaro. “En la primera vuelta hablamos mucho del pasado y en la segunda hablamos del futuro”, resumió Teixeira, quien llamó a “unir a los diferentes para derrotar a los antagónicos” y advirtió sobre la necesidad de enfrentar a “la internacional de la extrema derecha”.

También expusieron Melanie Motta Meharez, de Avaaz, sobre la experiencia francesa frente al avance de Marine Le Pen; Anita Sperenyi, estratega de la campaña del húngaro Péter Magyar, que este año derrotó a Viktor Orbán; y tres referentes de Estados Unidos: Ravia Sahai, integrante del equipo territorial de Zohran Mamdani; Michelle Mayorga, del equipo de campaña de la demócrata Gina Hinojosa, y Antonio Arellano, quien lideró la campaña contra Donald Trump del movimiento No Kings. El objetivo fue poner en común aprendizajes y estrategias de articulación electoral de cara a 2027.