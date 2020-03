El radical Mario Negri cuestionó el discurso presidencial Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

1 de marzo de 2020

Los antecedentes inmediatos no eran, por cierto, los mejores. La oposición al Gobierno llegaba al Congreso con la guardia alta, luego del escándalo derivado de la aprobación, el jueves, del proyecto de recorte de jubilaciones a jueces y diplomáticos, con la "ayuda" del designado embajador en Brasil, Daniel Scioli. "Venimos en son de paz, pero si ellos la rompen, nosotros la rompemos también", lo resumió uno de los más importantes diputados macristas, a modo de advertencia, un rato antes del discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Luego de escuchar al Presidente, y sin romper en general los puentes de diálogo, los principales referentes opositores prefirieron no responder las críticas al gobierno macrista y se centraron en las "deudas" del discurso, como la "falta de un plan económico" y la ausencia de detalles sobre la discusión sobre la deuda con los organismos internacionales. Eso sí: ante las amenazas de "investigar" el "endeudamiento insostenible" del gobierno de Cambiemos, distintos referentes reprocharon a Fernández no haber mencionado la "continuidad" de las investigación por corrupción contra el gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Estuvo ausente decir qué va a hacer con la economía. Y no se sabe qué se está negociando con el FMI, pareciera que el plan es no pagar por cuatro años", afirmó a LA NACION el presidente del Comité Nacional de la UCR y diputado por Mendoza, Alfredo Cornejo. En relación a las críticas directas al endeudamiento del gobierno anterior, Cornejo calificó de "ineficaz y además injusto explicar la deuda sólo por lo que pasó en los últimos cuatro años. Hay que mirar lo que pasó en el gobierno de Cristina", se explayó.

En el mismo sentido, su correligionario Mario Negri fue enfático. "Habló muy poco del mundo, de hacia dónde va la Argentina. Y no dijo una sola palabra de que los jueces deben seguir investigando hechos de corrupción. Queremos buscar consensos, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho", afirmó el legislador cordobés. E ironizó sobre otro "olvido", ya que-según afirmó-"hubiera estado bueno que hicieran autocrítica, porque tuvieron a (César) Milani como jefe del Ejército", remató el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.

Desde el macrismo, las críticas se orientaron a la economía y abrieron un compás de espera para analizar como sigue el vínculo con los opositores. "Seguimos sin el anuncio de plan económico. Habló del presupuesto 2021, y no nos manda el de 2020", afirmó Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara de Diputados. "La relación se puede mejorar, siempre depende de lo que decida el Gobierno", agregó Ritondo. Luciano Laspina (Pro-Santa Fe), ex presidente de la comisión de Presupuesto, enfatizó que "el Presidente habló casi en los términos de (Guillermo) Moreno sobre la culpa de los empresarios con la inflación, pero no planteó ni medidas ni soluciones para eso".

"Me pareció que fue un discurso para ganar tiempo, que sigue sin definir el carácter de su gobierno, el rumbo, su rol y su relación con la oposición", afirmó a LA NACION Juan Manuel López, diputado de la CC-ARI, en el primer día luego del retiro de Elisa Carrió luego de 25 años de presencia en la Cámara baja.

Fuera del Congreso, quien se mostró indignada con el texto del Presidente fue la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actual titular de Pro. "Alberto Fernández dice que la mentira es la mayor perversión, pero en su discurso mintió sobre todo en lo que hicimos en seguridad. No niegue la realidad, Alberto, los logros en nuestro modelo de gestión están a la vista y los argentinos lo saben", escribió la ex ministra.

Más moderado, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta prefirió no opinar, aunque en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la ciudad afirmó que "siempre" estará "abierto al diálogo" con la Casa Rosada. "No buscó personalizar su critica, eso fue positivo. Y fue hábil hablar de aborto junto al plan de 1000 días para madres", reconoció un miembro de la mesa chica de Rodríguez Larreta.

Desde la izquierda, la diputada Romina del Plá, criticó a Fernández pero por razones diferentes. "Ha ratificado una orientación, privilegiar el acuerdo y el pago a los acreedores internacionales (.) en 2020 estamos con el presupuesto macrista de ajuste, en diversas áreas como la educación, por la oferta ruinosa de las paritarias", dijo la legisladora.