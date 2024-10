La oposición criticó la decisión del Gobierno de utilizar Mi Argentina para cuestionar el paro de transporte

Con un mecanismo similar al que utilizó en diciembre para disuadir a los beneficiarios de planes sociales de participar en cortes de calles, el Gobierno recurrió a la aplicación Mi Argentina y a los altavoces de las estaciones de trenes para cuestionar el paro de transporte que se hará este miércoles. La medida se volvió tendencia en las redes sociales y fue criticada por dirigentes de la oposición, quienes acusaron a la administración de Javier Milei por iniciar una persecución política y sindical.

Por una notificación que recibieron los usuarios de esa aplicación pic.twitter.com/7RNyirK1zh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 29, 2024

“El gobierno de Milei usa dinero público para mandar a nuestros celulares mensajes violatorios de la ley. Presentaremos la demanda judicial pertinente”, escribió la senadora de Unión por la Patria (UP) Juliana Di Tullio en su cuenta de X.

Presentaremos la demanda judicial pertinente. pic.twitter.com/qh5kzlh6mw — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) October 29, 2024

El mensaje en cuestión, que llegó al celular de millones de personas y que también se difundió en las terminales ferroviarias, se titula “Los sindicalistas no te dejan trabajar” y refiere al cese de actividades que afectará el servicio de trenes, camiones, aviones y barcos.

“Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte”, dice el texto, que apunta en particular contra la cabeza del sindicato de Camioneros ( aunque no aclara si se trata de Hugo o Pablo Moyano) y al líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.

En sintonía con Di Tullio, la diputada Julia Strada habló de una “abierta persecución política y sindical desde el Estado y haciendo uso de las capacidades estatales”. “Sí, con la tuya. Además, violación de la Constitución Nacional, que establece el derecho a huelga, para todos y todas”, expresó.

Además, violación de la Constitución Nacional, que establece el derecho a huelga, para todos y todas. pic.twitter.com/6mOBhf0hxI — Julia Strada (@Juli_Strada) October 29, 2024

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola recordó que “empezaron extorsionando a los piqueteros con el 134″ y puso el foco en el rol persecutorio que, según observó, tienen tanto el presidente Milei como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Empezaron extorsionando a los piqueteros con el 134, ahora a los sindicatos. ¿Van a entender o no el alcance de las persecuciones de Milei y Bullrich? La clase obrera es una sola, y para ellos somos el enemigo. El colaboracionismo de los que no paran mañana es criminal”, expresó.

Empezaron extorsionando a los piqueteros con el 134, ahora a los sindicatos. ¿Van a entender o no el alcance de las persecuciones de Milei y Bullrich? La clase obrera es una sola, y para ellos somos el enemigo. El colaboracionismo de los que no paran mañana es criminal. pic.twitter.com/XbFQnMfmsn — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) October 29, 2024

De la misma manera, el exdiputado radical Ricardo Alfonsín indicó que la ley no permite la utilización de las bases de datos del Gobierno para este tipo de situaciones y consideró que se trata de una falta “muy grave”.

“A través de la aplicación Mi Argentina (usando base de datos que posee el gobierno nacional) llegan a los ciudadanos mensajes contra la organización de los trabajadores. Si esto es cierto es muy grave. La ley no habilita estos usos. El gobierno debe rápidamente aclarar esto”, señaló.

A través de la aplicación Mi Argentina (usando base de datos que posee el Gob nac) llegan a los ciudadanos mensajes contra la organización de los trabajadores. Si esto es cierto es muy grave. La ley no habilita estos usos. El gobierno debe rápidamente aclarar esto. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) October 29, 2024

Como contó LA NACION, no es la primera vez que el gobierno de Milei apuesta a la aplicación oficial, creada para facilitar trámites registrales, laborales, de salud y fiscales, entre otros, para enviar un mensaje político a la ciudadanía. De hecho, fue una de sus primeras medidas, el 18 de diciembre de 2023, cuando acudió a MiArgentina para apuntar contra la primera marcha piquetera.

“Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte: Si sos beneficiario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podes denunciar anónimamente al 134. Que tengas una Navidad y un fin de año en paz”, fue el mensaje que en aquel momento desplegó el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

LA NACION