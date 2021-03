La oposición insiste para que Cristina no cobre las pensiones vitalicias

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio apeló la decisión del juez previsional Ezequiel Pérez Nami de apartarlos del expediente en el que objetan que la vicepresidenta Cristina Kirchner cobre dos pensiones vitalicias y sus retroactivos.

La oposición había pedido intervenir en el caso porque la Anses no había apelado el fallo que le concedió a Cristina Kirchner las dos pensiones. Inmediatamente después de ese pedido el organismo conducido por Fernanda Raverta apeló el fallo del juez subrogante Pérez Nami.

La apelación la formularon el diputado nacional Alfredo Cornejo, el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace, y los diputados Graciela Ocaña, Luis Petri, Jimena Latorre y Dolores Martínez. Cuestionan que fueron apartados por pedido del abogado de Cristina Kirchner y que no fueron notificados de la decisión.

Pérez Nami había aceptado darles intervención y luego anuló su propia resolución, bajo el fundamento central de que se habían presentado porque la Anses no apelaba, pero -dijo el juez- una vez que la Anses apeló, consideró que ya estaban representados los intereses del Estado sobre la cuestión.

Esa fue la decisión que ahora los diputados de la oposición apelaron, además de haber sumado como hecho nuevo la carta que le envió Cristina Kirchner al secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, donde le comunicó que renuncia a su sueldo como vicepresidenta porque la Anses le restituyó las pensiones vitalicias.

“Cómo podemos defendernos si no somos notificados, si automáticamente esperan desvincularnos de la causa sin poder presentar nuestros argumentos y defensas, que por otro lado fueron aceptados por usted como juez subrogante y posteriormente anula sus propias decisiones. Qué podemos esperar no solo nosotros, sino los pobres jubilados que deben confiar en que un magistrado no solo demuestre imparcialidad, conocimiento, sino también dedicación”, plantearon los legisladores.

“En esta causa ha quedado bien claro y manifiesto que Vuestra Señoría no será imparcial de ninguna manera, y que junto con ANSES harán lo imposible para otorgarles no solo los beneficios al expresidente de la Nación, sino ocuparse que la forma en que se le otorgue sea a cualquier costo”, agregaron los diputados.

En diciembre del año pasado un fallo judicial firmado por Pérez Nami habilitó a la vicepresidenta a cobrar las dos jubilaciones, la pensión como exmandataria nacional y la pensión que le corresponde por ser viuda del expresidente.

Esa decisión fue objetada, primero por diputados opositores y luego por la Anses, que a pesar del expediente judicial en trámite, le concedió las dos pensiones. Por eso la vicepresidenta comunicó que renunciaba a cobrar su sueldo.

