La puja entre Karina Milei y Villarruel y el trasfondo de la escalada de tensión interna por la relación con Francia

Otro episodio, esta vez de alcance diplomático, volvió a exponer la profunda enemistad que existe entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo hoy que el mensaje en X de la vice -con contenido hostil hacia Francia y enmarcado en una narrativa anticolonialista- fue “desafortunado”. Y aseguró que no reflejaba “la posición del Gobierno”.

Adorni es un funcionario del riñón de Karina Milei, que ayer por la tarde se acercó personalmente a la embajada de Francia para pedir disculpas y asegurar que la Casa Rosada no coincide con los dichos de Villarruel. “(Karina) fue a explicar que el desafortunado comentario en redes sociales (de la vicepresidenta) fue a título personal y que no es la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas”, dijo el portavoz oficial. Y agregó: “Las relaciones con Francia están intactas. En este caso lo que dijo la vicepresidenta de la Nación no es la postura del Gobierno”.

Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia de Argentina

La tensión entre la hermana del Presidente y la titular del Senado llega como un coletazo inesperado del episodio que se desató con el canto xenófobo de la Selección contra los jugadores de ascendencia africana. Primero, el exsubsecretario de Deportes Julio Garro dijo que Lionel Messi y la AFA debían pedir disculpas públicas, lo que motivó una catarata de críticas de las tropas libertarias en X y el pedido para que el funcionario fuera echado del Gobierno, algo que Javier Milei finalmente hizo el miércoles por la noche.

El repudio contra Garro de los influencers libertarios y seguidores de Milei en X fue unánime así como también la defensa cerrada a los jugadores de la Selección, que estaban siendo cuestionados en Europa con pedidos de sanciones en sus clubes. A esa ola se subió Villarruel con un tuit con perspectiva antiimperialista. Ella le apuntó directamente a Francia, pese a que el gobierno de Emmanuel Macron no había hecho ningún comentario sobre el cántico de la Selección. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo!”, escribió la vice.

Mensaje validado

Lo llamativo fue que, en un primer momento, su mensaje contra el colonialismo francés estuvo validado por las tropas digitales libertarias. Daniel Parisini, conocido en redes como Gordo Dan, compartió en su perfil el mensaje de Villarruel. Parisini es uno de los líderes de opinión del mileísmo, al punto que jugó con la idea de que fue el principal promotor la salida de Garro del Gobierno. El miércoles, tal como contó LA NACION, él había estado en la Casa Rosada.

Desfile militar por el 9 de Julio Ricardo Pristupluk

En la misma línea de Villarruel -que originalmente fue incorporada a La Libertad Avanza para expresar una pata nacionalista- se expresó el secretario de Culto, Francisco Sánchez, que dijo que los argentinos “nunca fuimos unos asesinos colonialistas”.

Probablemente lo más curioso de todo fue que el propio Javier Milei retuiteó un mensaje del usuario Piti, que señalaba que “decir que Messi tiene que pedir disculpas a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad es ir en contra de la ideología del Javo”.

Así, pese a que la narrativa de Villarruel parecía autorizada por la Casa Rosada, Karina Milei se ocupó de hacer un control de daños ante el embajador de Francia en Buenos Aires, Romain Nadal, y recortó el problema a un desvío de la vicepresidenta, exhibiéndola como ajena a la postura del Gobierno.

Desde hace tiempo que cerca de la secretaria General de la Presidencia se esfuerzan por mostrar a Villarruel como “presidenta del Senado” y como externa a la Casa Rosada, pese a que constitucionalmente ella integra el Poder Ejecutivo.

El rol de Mondino

En la Casa Rosada aseguraron que Karina Milei asistió a la embajada de Francia por iniciativa propia y no porque el gobierno de Macron haya hecho llegar un malestar a la Casa Rosada. Si bien no hubo un planteo oficial a través de la Cancillería, hay quienes deslizaron en las últimas horas que pudo haber existido un planteo informal.

La actitud de la secretaria General de la Presidencia vuelve a poner la lupa en el rol de la canciller Diana Mondino, que permaneció ajena a toda la situación, si bien estaba al tanto de la visita de Karina a la sede diplomática de Cerrito y Alvear. Villarruel, en cambio, fue totalmente sorprendida por los movimientos de la secretaria General de la Presidencia, y se enteró por los medios.

Mondino, de hecho, se había encontrado con Nadal en el acto en conmemoración al atentado a la AMIA. Habían hablado de la situación del antisemitismo en el mundo, pero no del affaire por el cántico de la Selección argentina. Pese a lo atípico de la situación, a nadie en Casa Rosada y en el Palacio de San Martín sorprende las prerrogativas diplomáticas que asume Karina Milei. “Ella es el jefe. Está por encima de los ministros”, dijo un colaborador en Balcarce 50.

Todo el entredicho con Francia se da pocos días antes de que Javier Milei viaje a París para participar de la apertura de los Juegos Olímpicos. El Presidente primero había confirmado su asistencia y luego dijo que no asistiría. Ese giro fue en base a una recomendación de seguridad, en un momento donde la custodia presidencial está en un momento de alta sensibilidad.

Finalmente, no obstante, el Gobierno definió que la semana próxima el jefe de Estado viaje a París a participar de la ceremonia inaugural con el resto de los mandatarios del mundo. En la capital francesa se espera que el Presidente tenga un encuentro oficial con su par francés en el Palacio del Elíseo. Fuentes oficiales señalaron que nos e descarta que Macron y Milei vayan a un partido del Olympique de Marsella, club que tiene al mandatario francés como hincha.