La reacción de Mauricio Macri al llamado al diálogo de Alberto Fernández

Tras el discurso del presidente Alberto Fernández, quien hizo un llamado al diálogo en el marco de la derrota en las elecciones de medio término, el exprimer mandatario Mauricio Macri cuestionó las motivaciones de la convocatoria. “Suena más a oportunismo”, dijo el fundador de Pro, y agregó: “En el mismo discurso en el que le echa la culpa a Juntos por el Cambio... No parece la mejor manera de invitar”.

En diálogo con LN+, el expresidente consideró que “hoy se se confirma el fin de una era y el comienzo de otra”. “En esta transición tenemos que ser muy serios, constructivos y tratar de ayudar a minimizar los daños porque la gente la sigue pasando muy mal”, sostuvo Macri, al tiempo que destacó: “No tenemos que repetir los mismos errores”.

Mauricio Macri: "Se confirma el fin de una era y el comienzo de otra".

“La Argentina que viene es la de la sensatez y madurez, por eso tenemos un resultado que confirma el anterior [de las elecciones PASO”, agregó Macri.

El líder de Juntos por el Cambio reiteró que el Gobierno “está muy equivocado en el rumbo que se han dejado a arrastrar”. “Tienen que corregir el rumbo e intentar establecer relaciones con el mundo. La mayoría de los argentinos no les cree, y echándole la culpa a los demás no lo van a conseguir”, consideró, y remarcó: “El ‘ah, pero Macri’ no funcionó”.

Puntualmente, al hacer un análisis sobre la convocatoria de Alberto Fernández, Macri hizo una serie de cuestionamientos. “[La oposición] debe entender qué significa ese llamado, quién lo hace: ¿es un llamado que hace el Presidente con el apoyo de la vice, con el apoyo de la Cámpora? Es muy serio lo que ha pasado en la Argentina... La gente ha dicho basta”, dijo, y continuó: “Acá tiene que haber una profunda autocrítica, un reconcomiendo y plantearse entre ellos qué es lo que van a hacer y qué proponen”.

“Nosotros siempre vamos a estar pensando en el bienestar de los argentinos”, subrayó el expresidente.

Las elecciones generales de medio término confirmaron el resultado de las PASO, en septiembre. La coalición opositora Juntos por el Cambio se impuso a nivel nacional con el 42,09% de los votos, mientras que el Frente de Todos alcanzó un 33,38% del padrón electoral.