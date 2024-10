Paro de transporte: la reacción del gremio de los trenes al mensaje del Gobierno en Mi Argentina

Este miércoles hubo una primera reacción tras la polémica generada a raíz de un mensaje emitido por el gobierno de Javier Milei por el paro en el transporte a través de la App MiArgentina, en el que apuntaron contra los sindicalistas que organizaron la medida de fuerza que afecta a vuelos, trenes, camiones y puertos. Omar Maturano, secretario general del gremio de trenes La Fraternidad, criticó a la administración libertaria por la notificación a los usuarios.

“A este Gobierno, como a otros anteriores, no le gusta que estemos organizados en un club de barrio, en una organización, no le gustan las organizaciones sindicales. Es un Estado que no pretende hacer las cosas que debe hacer un Estado nacional. Pretende ser un Estado recaudador, para cobrar impuestos son los primeros de la vida”, dijo Maturano al ser consultado por la acción del oficialismo en diálogo con TN.

Su reacción llega luego de que el Gobierno decidiera el martes por la tarde utilizar la aplicación oficial MiArgentina para cuestionar el paro de transporte, apuntar contra dos de sus referentes sindicales e invitar a los ciudadanos a denunciar si son obligados a parar. “Los sindicalistas no te dejan trabajar”, es el título del mensaje que los millones de usuarios de la aplicación recibieron horas atrás. “Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte”, agrega el texto, que apunta contra Camioneros (no identifica si se refiere a Hugo o Pablo Moyano) y el líder del gremio de los pilotos (APLA), Pablo Biró.

El jefe de La Fraternidad, Omar Maturano Soledad Aznarez / LA NACION - Archivo

Por otro lado, Maturano negó que sea un paro político. “No nos confundamos. Si quieren decir que es un paro político, están muy equivocados. Ahora lo quieren llevar a eso. Es un paro contra una política económica y social”, subrayó el sindicalista.

En tanto, lanzó una chicana al vocero presidencial, Manuel Adorni, que también -como otros dirigentes del Gobierno- apuntó contra los gremialistas. Al ser consultado sobre la politización de la medida de fuerza, Maturano ironizó: “¿Lo dijo ‘Adorno’ eso? Pensé que era ‘Adorno’, porque es un adorno”. Y sumó: “Lo que pueda decir el Gobierno la verdad no me interesa. Nosotros hicimos un paro porque creemos que es una causa justa. Lo que puedan opinar contra los sindicalistas y los trabajadores no me interesa”.

En otro tramo de la entrevista, aseguró que hay “ñoquis” en el sector ferroviario. “¿Milei fue contra la casta política? Mirá todos los ñoquis que metió en Trenes Argentinos, los meten como gerentes y no saben un carajo de nada. El otro día fui y había 15 gerentes, antes no había ñoquis, había ravioles, raviolones, no lo niego. Todos los gobiernos de turno metieron. El Gobierno es una agencia de colocación”, sostuvo Maturano.

Además, opinó sobre la privatización de la empresa Belgrano Cargas, que se anunció la semana pasada. “Que privaticen. Mientras que los trabajadores sepamos qué van a hacer, no tenemos problema con el capital privado. Por mí que privaticen todo. El capital se ha humanizado a condiciones de las leyes laborales de la Argentina, ¿cuál es el problema? Yo no necesito cuotas solidarias, no me interesan los bloqueos”, marcó. En esa línea, advirtió sobre el costo del pasaje si se privatizan los trenes de pasajeros: “La gente va a tener que pagar $1500 y ni vamos a necesitar parar porque no va a haber pasajeros”.

