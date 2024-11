La réplica del partido de Milei al mensaje de Pro: “Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política”

El fracaso de la sesión de ficha limpia en la Cámara de Diputados agudizó la tensión en el vínculo entre el presidente de Javier Milei y Pro, el principal aliado parlamentario de la Casa Rosada. Después de que el partido que lidera Mauricio Macri acusara al Gobierno de “jugar a favor de los corruptos” por los ocho legisladores libertarios que faltaron al debate del jueves y ayudaron a bloquear el tratamiento de la iniciativa que podría dejar a Cristina Kirchner –y cualquier otra persona condenada en segunda instancia por corrupción– sin chances de ser candidata en las próximas elecciones, La Libertad Avanza difundió un mensaje para defender la postura oficial.

“No podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad”, sostuvieron. En un comunicado, el partido del oficialismo nacional, que preside Karina Milei, aseguró que “es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política”.

“Es importante resaltar que la sesión de ficha limpia tuvo 116 presentes. En ningún escenario obtenía quorum, y desde su concepción fue un proyecto sin consenso y destinado al fracaso. Prueba de ello fueron las ausencias de todos los bloques, incluidos los 12 diputados entrantes por la lista de Juntos por el Cambio”, puntualizaron.

Si bien La Libertad Avanza sostiene su compromiso de trabajar con todos aquellos que apoyan la agenda de reformas del Presidente Javier Milei, no podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad.



Además, la fuerza de Milei remarcó que “durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de ‘ficha limpia’”. También recordaron que Macri eligió en 2019 a Miguel Pichetto como compañero de fórmula, a quien calificaron como “el mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner”. “No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales”, indicaron.

Y añadieron: “Utilizar la vara suiza en la gestión ajena, pero no en la propia es por lo menos llamativo”.

En medio de denuncias de un pacto entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA), el presidente Milei se comunicó ayer con Silvia Lospennato, una de las promotoras del proyecto de ficha limpia, para ratificarle su apoyo a la iniciativa. Sin embargo, el Gobierno aún no explicó los motivos por los que ocho legisladores de LLA se ausentaron en el recinto.

“No vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores. Es por ello que el Presidente se comunicó con la diputada Lospenatto para transmitirle el compromiso de nuestro partido en proponer un proyecto superador que convoque incluso a todas las voluntades faltantes, porque somos la única fuerza sin dirigentes condenados y/o procesados”, concluyeron.

Los ocho libertarios que se ausentaron en la sesión de ficha limpia: Emilia Orozco, Pablo Ansaloni, Carolina Piparo, Álvaro Martínez, Lorena Maczsyn, José Peluc, Marcela Pagano y Santiago Santurio

Después del revuelo político que provocó la decisión de LLA de colaborar con el bloqueo de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que Milei convocó al abogado Alejandro Fargosi para que lo asesore con el nuevo proyecto de ficha limpia. En Pro le recordaron al Presidente que los diputados Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar firmaron el dictamen que iba a tratarse ayer en el recinto después de cinco reuniones en comisión de la Cámara baja, donde se debatió la iniciativa.

Lospenatto aseguró hoy que el Presidente no le dio destalles respecto de las modificaciones que planea hacer en la iniciativa. “No tengo más datos, simplemente la confirmación de que quiere trabajar conmigo y el Pro este proyecto. El proyecto es de un artículo, muy simple. Si hay alguna duda, hubiera deseado que se planteara antes. Este proyecto lo hicimos con el oficialismo. Dice que las personas que tienen condenas confirmadas por delitos de corrupción no pueden ser candidatas”, relató.

La diputada de Pro dijo que había escuchado a Francos y no entendía su alusión a que querían que quedara claro que no es una medida proscriptiva de Cristina Kirchner. “Se le aplica a todo el mundo”, advirtió. Y continuó: “No podemos caer en el engaño del kirchnerismo de que es un proyecto para proscribir a Cristina, porque no lo es. Está presentado desde 2016 y se despachó en septiembre, antes de que hubiera una confirmación de condena, que sucedió como podría no haber sucedido nunca… No tiene nada que ver con proscribir”.

