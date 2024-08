La respuesta de Luis Novaresio a Javier Milei por un posteo

Escuchar

El periodista Luis Novaresio le contestó al presidente Javier Milei luego de que publicara un posteo en Instagram sobre “la sociedad ideal progre” que, según él, incluía “mucho sexo gay”. “Sí, señor Presidente. Con mucho respeto, le digo. Sí, mucho sexo gay . Mucho que hablar de una libre elección de dos personas adultas, que sigue siendo juzgada aún por los que se dicen liberales”, sostuvo el conductor de LN+.

En la publicación en Instagram, Milei compartió la imagen de una cárcel junto con un listado de cosas de la supuesta “panacea socialista”. “Prisión: la sociedad ideal progre”, era el título del listado, que enumeraba distintos elementos: “No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay, todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas”.

El también escritor apuntó contra el Presidente por juzgar “la libre elección de dos personas adultas” y lo invitó a “repensar”. “Sí, señor Presidente. Con mucho respeto le digo sí, mucho sexo gay. Mucho que hablar de una libre elección de dos personas adultas, que sigue siendo juzgada aún por los que se dicen liberales. Sí, señor presidente. Mucha propaganda gay para revertir la discriminación que han padecido miles y miles de personas, y que siguen padeciendo. Sí, señor Presidente. Mucha prédica para que los que interinamente ocupan lugares de poder entiendan que una palabra de discriminación duele, ofende y en algunos casos invita a decisiones trágicas de quienes la padecen. Sí, señor Presidente. Mucho orgullo gay, mucho. Lo invito, con respeto y cariño, a que piense lo que le digo . Lo que le decimos”, publicó en X.

Hace un mes, Novaresio también cruzó al gobierno de Milei por varias de las declaraciones que realizaron sus funcionarios en el programa del periodista en LN+ en contra de la homosexualidad. Específicamente se refirió a cuando la canciller Diana Mondino comparó al matrimonio igualitario con tener piojos, cuando el asesor de Milei Carlos Rodríguez dijo que ver a dos hombres besándose le “hacía doler la barriga” y cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó que alcanzaba con la “unión civil”.

— luis novaresio (@luisnovaresio) August 12, 2024

“A mí me tocó ser testigo directo. Y en aquel momento fui duramente criticado porque no me levanté y le partí la silla en la cabeza a cada uno de ellos”, comentó en Radio con Vos a principios de julio. En ese momento, también había apuntado contra el secretario de Culto, Francisco Sánchez: “Hoy sigue siendo secretario Francisco Sánchez, que dijo que hay que debatir el divorcio. Y no pasa nada. No hay divorcio, identidad de género, matrimonio igualitario . Me parece gravísimo que en pos de cierta utilización que se hizo en gestiones anteriores de estos temas, no digamos ‘es hasta acá’. Es un clima de época que no me gusta”.

Novaresio no es el primer periodista en tener un cruce con Milei este lunes. Más temprano, Diego Leuco fue tildado de “cómplice” por el mandatario tras revelar que Alberto Fernández amenazó a su familia cuando ocupaba el rol de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. En especial, que increpaba a su padre, Alfredo Leuco.

Sus declaraciones surgieron en medio del escándalo por la denuncia por violencia de género que realizó Fabiola Yañez sobre el expresidente. La ex primera dama pidió ser querellante de la causa y amplió este lunes sus acusaciones contra Fernández, quien aseguró le realizó graves lesiones.

