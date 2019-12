Los padres de Lucas Menghini Rey, en febrero pasado, durante el acto por los siete años de la tragedia Fuente: Archivo

José María Costa 5 de diciembre de 2019

Los dichos del detenido exsecretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, que pidió hoy que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria en la causa por la Tragedia del tren de Once, por supuestos problemas de salud y para cuidar a su madre y a un hermano con una enfermedad terminal, generaron rechazo y enojo por parte de familiares de las 52 víctimas que tuvo el choque ocurrido en el 2012.

Además, dio una entrevista radial en la que aseguró: "Al tren de Once lo mandaron a chocar, no tengo ninguna duda. El tren no frenó los últimos 800 metros. Si el motorman se hubiera desmayado, lo hubiera dicho. Ese choque fue a propósito".

En diálogo con LA NACION, Paolo Menghini, el padre de Lucas Menghini Rey, quien murió en el accidente y fue encontrado tres días después entre los hierros retorcidos, dijo: "Rechazamos enfáticamente las declaraciones de Ricardo Jaime, con la convicción de que sus dichos no tienen ningún fundamento fáctico, ni jurídico".

"Hay una condena que pesa sobre Jaime que fue confirmada por la Cámara de Casación. Incluso en el segundo juicio fue incorporado el "estrago culposo" y en su caso había sido absuelto", remarcó Menghini, y agregó: "Está absolutamente probado que la masacre fue por el mal estado del tren y que no hubo una intencionalidad del motorman sobre lo que ocurrió ese día. Buscan reavivar hechos ya juzgados".

Ante la consulta de por qué Jaime continúa argumentando de esa forma, dijo: "Esto se acabará cuando quede la sentencia firme. Cuando la Corte deje firme las condenas".

"Acá no hay ningún tipo de persecución judicial. Él fue preso cuando fue confirmada la condena. Si así fuese, hubiese pasado todo el proceso preso, y lo pasó libre", detalló Meghini.

Sobre si el exfuncionario se contactó con ellos en este tiempo, dijo: "No tuvimos ni queremos tener ninguna relación con un ser tan oscuro. Uno de los personajes más oscuros que ha dado la política argentina desde el regreso de la democracia. No nos interesa tener contacto con una persona así".

"Esto fue digitado por Mauricio Macri"

"Esto fue digitado por el presidente saliente, Mauricio Macri, y su mesa judicial", afirmó el exfuncionario esta mañana en radio AM 530, desde el penal de Ezeiza, donde cumple la condena de cuatro años de prisión por enriquecimiento ilícito, y a ocho años por la tragedia de Once. Además, se quejó de sus condiciones de detención.

Según una de las manos derecha de Julio De Vido, la "persecución" judicial contra el gobierno kirchnerista comenzó con la tragedia de Once. "Instalaron esa frase de que la corrupción mata", afirmó.

Jaime volvió a apuntar contra Marcos Córdoba, el motorman del tren que chocó en la estación de Once el 22 de febrero de 2012. Dijo que en los dos juicios "quedó demostrado que lo de Once no fue una tragedia, sino un crimen cometido por una persona". Y afirmó que los supuestos "autores intelectuales" del choque "están impunes".

Prisión domiciliaria, el nuevo pedido de Jaime

En las últimas horas, y en la víspera del regreso del kirchnerismo al poder, Jaime hizo el planteo de que se le conceda el arresto domiciliario ante el Tribunal Oral Federal 2.

Jaime cumple con su condena en la cárcel de Ezeiza desde el 5 de octubre de 2018, cuando la Cámara Federal de Casación confirmó el veredicto y, en su caso, elevó la pena fijada de seis años de prisión a ocho.

El exfuncionario ya estaba para ese entonces detenido con prisión preventiva desde 2016, en otras causas penales por presunta defraudación.

Los abogados del exfuncionario, Darío Vezzaro y Eduardo Caminos, aludieron además a las reformas del Código Procesal Penal que pusieron límites a las razones para fundar prisiones preventivas.