La ruptura de Pro: Yeza le respondió a Bullrich tras el exabrupto de la ministra en una confitería

El diputado nacional Martín Yeza, flamante presidente de la Asamblea de Pro, le respondió este sábado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -que hasta hace pocos meses presidía el partido- tras conocerse un video suyo en que protagoniza un exabrupto en una confitería porteña en momentos en que le enviaba un mensaje a los suyos en medio de la interna con el expresidente Mauricio Macri. “Es hasta acá”, marcó tras conocerse las imágenes el también exintendente de Pinamar.

“La escuchaba hablar de tibios, de partido chiquito y del aparato. Pero si vos sos ministra nacional...”, expresó Yeza en diálogo con radio Mitre. “Hay una cosa despectiva que no me gusta, me parece que es hasta acá. Hablar es divino, pero lo más importante para los argentinos son los hechos”, indicó.

En el video al que alude el legislador, que se difundió en redes sociales, la funcionaria del presidente Javier Milei brinda un pequeño discurso en la cafetería Pertutti, ubicada en Avenida Corrientes al 3200, justo después de publicar una carta pública hacia el frente interno del partido en la que le envió un dardo al expresidente y tras una conflictiva asamblea en el hotel Abasto, en la que Yeza asumió -en una jugada de Macri- al frente de la asamblea de Pro (un puesto que antes había sido prometido a Bullrich). “Que nos quieran venir a correr con el aparato, nos cagamos en que nos quieran venir a correr con el aparato”, lanzó la ministra.

Este nuevo cruce se da en marco de las señales de quiebre dentro de Pro. Bullrich está convencida de ir con un cambio “a fondo” y se muestra a favor de un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas, mientras que el expresidente Macri expresa cierto rechazo a esa idea y en respuesta desplazó a su exladera del control del partido. En ese contexto, Yeza también rechazó fusionarse con el partido oficialista porque eso significa la disolución. “Fusión implica que deje de existir lo que existe para que se cree algo nuevo, o sea, que se disuelva Pro y que se cree algo nuevo. Por eso en general se habla de coaliciones o alianzas, como fue Juntos por el Cambio (JxC). En la asamblea se planteó que no creemos que nos debamos disolver”, sostuvo el exintendente.

Asimismo el exintendente advirtió: “Milei habla con palabras afectuosas hacia Pro y días después la escuchás a Bullrich decir que somos unos tibios a pesar de que lideramos la conversación pública durante el debate de la Ley Bases. Existe la posibilidad de que no sea una estrategia exitosa esa”.

Mauricio Macri y Martín Yeza Instagram

En otro tramo de la entrevista, el legislador dijo que las fricciones dentro del partido son “un conventillo” y que Pro “viene funcionando peor” desde hace cuatro años. Tras ello, volvió a apuntar contra la ministra por una reunión partidaria: “Hace un mes hubo un acto político donde estuvo ella con la presidenta de Pro de PBA y se dijeron dos cosas, que Pro ya fue y que había que hacer una fusión con LLA. La presidente del partido lo mejor que tiene para decir es que ya fuimos y que estamos con lo que ella piensa o estamos en contra; entonces dije, hasta acá”.

Y cerró: “El ciclo de esta lógica de llevarnos de las narices e ir a fondo [no va más]... también están los contextos. Me encantaría ir a fondo pero ayer pinché una rueda. En 2023 entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta sacaron 23 puntos [en las PASO] y se llevaron puesto un partido, en algunos lugares teníamos que generar internas. Y eso llevó a la degradación. Nos llevó a nuestro peor resultado electoral”.

La interna de Pro

Esta semana se alcanzó un punto de inflexión en la interna del partido por los cruces protagonizados por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que ya manifestaron su ruptura a nivel nacional. Y es que el expresidente desplazó a la ministra del control del partido y lo retomó: de manera sorpresiva el jueves, durante una asamblea de Pro en el hotel Abasto, asumió Yeza como titular de la Asamblea para tomar decisiones, un cargo que le había sido prometido a la funcionaria nacional.

En medio de este conflicto, en el que los laderos de Bullrich decidieron retirarse del hotel, la ministra redobló la apuesta y publicó una fuerte carta hacia el frente interno. “El debate que quiero dar en Pro no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en seis meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea. Hoy quiero contagiar a Pro del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina”, planteó, convencida de que deben virar a una amalgama con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2025.

NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON EL CAMBIO Y LA LIBERTAD



Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei.



Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza,… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2024

Pero Macri tiene más reparos con respecto a esa idea y en las últimas horas mandó a sus laderos a empezar con las primeras críticas contra la administración de Milei. Incluso ya le hizo un reclamo público a la administración libertaria al pedir que se le restituya los fondos de coparticipación que le debe a la Ciudad, algo que el Gobierno prometió cumplir.

Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.



Para… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 3, 2024

