escuchar

“¡Milei es presidente! ¡Milei es presidente!”. El grito de euforia, que resonó en todo el primer piso del Hotel Libertador apenas conocido el resultado de las PASO, no hizo más que prefigurar el clima de opinión pública vivido a lo largo de la última semana. Desde su sorpresivo triunfo con el 30% de los votos, toda la atención giró en torno a Javier Milei. Y muchos de quienes hasta hace pocos días veían al candidato de La Libertad Avanza de reojo, comenzaron a escrutarlo como quien ocupará el sillón de Rivadavia a partir del 10 de diciembre.

Ni el más optimista de los libertarios presentes en el búnker el domingo por la noche imaginaba el inédito caudal de votos que logró obtener el economista a nivel nacional. Desde la suite presidencial del piso 21, con dos livings bien amplios, Milei tomó los resultados con una calma que llamó la atención de su entorno. Lo acompañaban los más íntimos, con su hermana Karina, “El Jefe”, a la cabeza, un pilar fundamental en su equilibrio emocional.

Festejo de Javier Milei en el búnker de La Libertad Avanza Alejandro Guyot - LA NACION

Los analistas coinciden en que el mapa abierto tras las primarias tiende a jugar a favor de Milei. Es una inercia que el economista supo aprovechar en las horas inmediatamente posteriores a su batacazo, mientras en las pantallas subía la cotización del dólar, al recorrer frenéticamente los estudios de televisión para detallar su virtual plan de gobierno, el mismo que presentó ante los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el viernes pasado y que motivó los reparos de algunas figuras vinculadas al organismo.

Esa hiperactividad desplegada por Milei estuvo acompañada de insistentes guiños a Mauricio Macri, lo que parece dar cuenta de una jugada deliberada para instalarse como el principal opositor del gobierno del Frente de Todos y dejar a Patricia Bullrich en el lugar de una “mala copia” suya. El libertario contó en LN+ que, el domingo por la noche, recibió el llamado del expresidente para felicitarlo por la victoria. Pero aclaró que no pudieron intercambiar palabra debido a que se estaba preparando para la conferencia. “No pude atenderlo”, deslizó.

Este sábado, en tanto, Milei redobló la apuesta e insinuó que, si es presidente, le ofrecería a Macri “un rol destacado” en tanto representante de la Argentina en el exterior. “Es alguien que puede abrir mercados”, señaló en una entrevista radial. Fueron palabras que bastaron para generar un cisma en Juntos por el Cambio, con la renuncia de Elisa Carrió a su candidatura al Parlasur como la punta del iceberg.

Javier Milei y Jorge Macri en los estudios de LN+ Tomás Cuesta - LA NACIÓN

El camino es largo y en el espacio libertario lo saben. “Se va a hacer larguísimo pero no hay miras de bajar la intensidad”, señaló uno de sus referentes bonaerenses a LA NACION. El economista especula con que gran parte de los 11 millones de electores que no acudieron a las urnas el pasado 13 de agosto, en octubre lo hagan para votar a La Libertad Avanza. “Nosotros tenemos altas chances de seducir a las personas que no fueron a votar, porque esos son los que están desencantados con el sistema y con el statu quo. Y quien mejor representa la oposición al sistema y al statu quo, somos nosotros”, sostiene.

La foto triunfal en el búnker de La Libertad Avanza cristalizó una postal de unidad, alejada de los cruces que marcaron la vida interna del espacio a lo largo de los últimos meses. Los ruidos que se produjeron a partir de las denuncias por supuesta “venta” de candidaturas en el espacio y su posterior repercusión judicial, con una investigación iniciada en los tribunales de Comodoro Py, parecen haber quedado definitivamente atrás.

Hoy, no obstante, hay una preocupación que permanece: la fiscalización. De acuerdo a las propias declaraciones de Milei, el espació buscará “mejorar” el cuidado de los votos para evitar de esa manera los robos de boletas que, según adujo el diputado, le equivalió a “perder cinco puntos”. “En eso participaron activamente tanto la gente de Juntos por el Cambio como los kirchneristas. No hay diferencia entre ellos”, denunció durante una entrevista con la agencia Bloomberg.

Milei al emitir su voto en las PASO, junto a su hermana Karina Soledad Aznarez - LA NACION

Gobernabilidad

Todavía es un incógnita la forma que adquirirá la campaña libertaria de cara los dos meses que restan para las elecciones generales. ¿Retomará Milei la idea de recorrer las rutas del país en su motorhome, acompañado del colectivo ploteado con su imagen? Los resultados de La Libertad Avanza en 16 de los 24 distritos demostró un dato sorprendente para quien lo quiera ver: el libertario no necesitó moverse demasiado para captar adhesiones a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En provincias que nunca visitó oficialmente, como Misiones o Salta, alcanzó porcentajes cercanos a los que históricamente le correspondieron a los candidatos del peronismo.

Milei se encuentra ante un desafío de proporciones: demostrar que sus propuestas son lo suficientemente viables para gobernar. Quizás por esa razón decidió sacar a la cancha a su Consejo de Asesores Económicos, tal como lo denomina, conformado por tres economistas que fueron funcionarios de Carlos Menem durante la década del ‘90: Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein. Son quienes lo acompañaron en el encuentro con el FMI, en el que formalizó sus intenciones de aplicar un ajuste “más importante” que el exigido por el propio organismo.

Javier Milei, junto a Karina y el exministro de Economía Roque Fernández Gentileza

Esta semana, a esos nombres se les sumó el de otro economista, Emilio Ocampo, quien será el encargado de delinear el plan de dolarización de la economía, principal caballito de batalla de La Libertad Avanza. Fue justamente a raíz de ese tema que Milei atacó nuevamente a LA NACION, al hacer referencia a una nota de este diario en la que se reproduce el comunicado difundido por su propio espacio tras la reunión con el FMI y se agregan testimonios recogidos por el corresponsal en Washington, Rafael Mathus Ruiz.

“Periodistas mentirosos”, comienza el posteo de Milei en la red social Twitter, en el que acusa a este medio de mentir “de modo descarado”. “Que yo sepa ellos no eran parte de la reunión. Por lo tanto, una reunión que parte es confidencial y donde el FMI fue muy constructivo y ellos lanzan una mentira. Pero así operan estos medios adictos a los sobres”, sentenció.

En el texto en rigor, se recogen las palabras de Robin Brooks, exfuncionario del FMI y ahora economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF, según sus siglas en inglés), quien sostiene que “la dolarización es una idea terrible”. “La última vez que se intentó esto terminó en una gran devaluación que lo descarta para siempre como un objetivo de política”, expresó ante LA NACION. Y agregó, a contramano del sentido común: “El peso está, incluso con la devaluación reciente, muy sustancialmente sobrevaluado, solo hay que mirar el nivel frente a Brasil y Turquía”.

Durante su primer acercamiento al FMI, Milei le dijo al staff del organismo que quiere “unificar” los tipos de cambio y “abrir la economía”, dos medidas que irían acompañadas del “impulso de una modernización de las leyes laborales”, un mix que se encuentra en línea con algunas reformas que históricamente fueron recomendadas por el organismo internacional. Además, aseguró que promoverá “una reforma monetaria que termine con el Banco Central”.

Antipolítica

El aluvión electoral de Milei convulsionó a un sistema político que, hegemonizado por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, forzó la persistencia del bicoalicionismo hasta extremos inexplicables. A más de dos décadas de la crisis del 2001, el libertario encarna para muchos políticos el fantasma de un año que parece todavía no haber concluido. “Son los mismos de ese mismo momento, que además se multiplicaron. Por eso decimos que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, señaló.

Sin embargo, el referente de La Libertad Avanza va más atrás en el tiempo y demarca un período de “decadencia” cuyo comienzo identifica en 1983, cuando no en 1916. “La gente está enojada porque hace 40 años que se hacen las cosas mal. Tiene todos los motivos para estar furiosa con la casta política inmunda”, sostuvo este sábado, tras negar que sus votantes lo hayan elegido por “bronca”. Y añadió: “A diferencia del 2001, cuando no había ninguna salida, nosotros estamos ofreciendo una solución”.

El "Tour de la libertad" de Javier Milei, en Mendoza. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Nada parece indicar que Milei vaya a dejar de lado el marcado énfasis antipolítico que desplegó durante las últimas semanas de su campaña hacia las PASO, con la inclusión del “Que se vayan todos” como principal banda de sonido. Una estrategia que le dio frutos y que estuvo acompañada, a su vez, por un abierto llamado a acudir a las urnas, bajo la consigna “Esta vez, no te quedes en casa”.

Así y todo, su exhortación constante al “estallido” puede tender a convertirse en un arma de doble fino. ¿Podrá demostrar Milei que la radicalidad de las políticas que pretende llevar adelante en caso de llegar al poder lleva inscripto el sello de la gobernabilidad? En otras palabras, ¿podrá un virtual gobierno de La Libertad Avanza contar el suficiente volumen político para aplicar su programa de ajuste, el que supuestamente “no lo pagará la sociedad ni la producción, sino la política a través de una profunda reforma del Estado”?

Milei afirma que está “preparado para gobernar hoy” y que tiene a un gabinete “listo para asumir”. Hasta el momento, los nombres confirmados oficialmente son contados con los dedos de una mano. Uno de ellos es el de la licenciada Sandra Pettovello, a cargo de su virtual Ministerio de Capital Humano. Es la cartera que suplantaría a Desarrollo Social, al unificarse con el de Salud, Trabajo y Educación. Otro es el de la economista Diana Mondino, quien se desempeñaría al frente de Relaciones Exteriores.

Cierre de campaña de Javier Milei. 07-08-23 LA NACION/Rodrigo Néspolo

Además de Interior, Capital Humano y Relaciones Exteriores, el resto de los ministerios que conformarían el gabinete reducido ideado por Milei son Defensa, Justicia, Economía, Infraestructura y Seguridad. La abogada y compañera de fórmula del libertario, Victoria Villarruel, fue la última confirmada. Ella se haría cargo tanto de la Defensa como de la Seguridad Interior, dos sectores que, no obstante, se encuentran separados constitucionalmente. En tanto, según pudo saber LA NACION, el actual director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guillermo Francos, sería quien ocupe el Ministerio del Interior.

Lo cierto es que, tras meses de especulaciones, Milei logró superar con creces el primer peldaño en el camino hacia lo que suele considerar ante sus íntimos como una “misión” divina: su deseo de llegar a la Casa Rosada para vengar a la sociedad de la “casta política empobrecedora y chorra”. Para ese objetivo, a priori, no estaría en sus planes echar mano a ningún mecanismo de diálogo. “Javier ya dijo que va a plebiscitar muchos temas”, adelantó días atrás la candidata libertaria a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo. Son cuestiones que, a fin de cuentas, el futuro las terminará de dilucidar.