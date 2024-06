La tía de Loan sembró sospechas sobre la participación de un familiar en la desaparición del menor

Escuchar

Este domingo por la noche, Librada, hermana de la madre de Loan, sembró sospechas en torno a la participación de un integrante de la familia en la desaparición del pequeño de cinco años, cuyo paradero todavía es incierto a diez días de iniciada la investigación. Según sostuvo en Comunidad de Negocios (LN+), se trataría de Laudelina Peña, hermana del padre del menor y pareja de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos en la causa. Tanto Antonio como Laudelina participaron del último almuerzo previo a la desaparición de Loan. “Desconfío 100% de ella”, aseguró Librada en diálogo con José Del Rio.

“De mi cuñado [José Peña] no tengo desconfianza. Él nunca supo que le iban a hacer algo a su hijo. Pero acá hay más gente que está libre, como Laudelina Peña, que se contradijo todo el tiempo. Decía que el chico había ido hasta el momento, hasta la tranquera y que más tarde había vuelto. Fue incluso la persona que dijo haber encontrado la zapatilla -la prenda estaba sobre la heladera de una locación no revelada por las autoridades-”, disparó al principio de la entrevista.

Más adelante, dijo desconfiar “100%” de Laudelina. “Es raro que le haya tomado tantas fotos a Loan y no a los otros chicos. Yo creo que lo estaban tratando de mostrar, que lo querían exhibir”, resaltó, en concordancia con una de las varias hipótesis del caso: que el niño haya sido entregado a una red de trata de personas. La mujer confesó además haber recibido amenazas por parte de la hermana de José Peña: “No la podíamos nombrar. Una vecina lo hizo y recibió una carta documento”.

Respecto de cómo se gestó el almuerzo al que asistió Loan y su padre antes de la desaparición, Librada indicó: “No sabemos. El padre dice que se trata de un día común, como cualquier otro. Fueron a la casa de la mamá [Catalina Peña] y Loan quería que lo llevara. Lo llevó a lo de su abuela y, cuando llegó, estaban todas esas personas ahí [los detenidos Carlos Pérez, Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, y la tía Laudelina] Él no sabía que iban a estar todos ahí”.

La declaración de Librada fue de la manos de lo antes declarado por su hermana, Lidia Noguera, quien también es tía de Loan.

Loan Danilo Peña fue visto por último vez el 13 de junio pasado, cuando fue buscar naranjas en el paraje El Algarrobal

“Sospecho de todos menos del papá de Loan. Me dio mucha sospecha cómo actuó el comisario [Walter Maciel] porque yo desde un principio pedí que cierre 9 de Julio y nunca lo hizo. Al contrario, liberó la zona. Si el fiscal nos hubiese hecho caso, quizás lo hubiésemos encontrado a Loan. Hoy lo estamos buscando en todo el país”, expresó en Todo Noticias. Una vez más, insistió en la inocencia de su cuñado, a quien se lo acusa de presentar contradicciones en su declaración.

En cuanto a Walter Maciel, Lidia aseveró: “Decía que lo dejemos trabajar, que él estaba haciendo las cosas bien. Pero, para los que estábamos afuera, el procedimiento no estaba bien. Después empezó a decirle a la madre de Loan que no haga marchas porque supuestamente tenía órdenes de arriba. Él quería silenciarnos”.

Desde las “dudas” del jefe de Bomberos a la hipótesis del abogado de la familia

También en Comunidad de Negocios, el jefe de Bomberos de la ciudad de 9 de Julio, José Ojeda -quien está además a cargo del operativo- admitió haber tenido inquietudes y hasta dudas sobre el lugar donde algunos detenidos decían que el menor había visitado antes de su desaparición.

“A nosotros nos informaron a las 16.30 de la tarde sobre la desaparición del chico, que había ido a tomar naranja. Demoraron dos horas en llegar al lugar. Encontramos un árbol que no tenía naranjas. Buscamos cáscaras o indicios. Tampoco se encontró. Revisamos la tapera, el monte. No había rastros. Nos llamó la atención. Nos pareció raro que nos dijeran un lugar donde no había naranjas. Además es un lugar de naranja agria, que no se puede tomar porque no es dulce. Para nosotros, y para mi particularmente, nunca estuvo en ese lugar. No estábamos buscando nada”, opinó durante su paso por la pantalla de LN+.

Más tarde, el abogado Roberto Méndez dijo que una las teorías que más fuerza cobró en las últimas horas fue la de la “sustracción” de Loan: “Todo apuntaría a la trata de personas”. “Esto estaba premeditado de antemano. Se trata de un caso complejo y que tiene una investigación muy dinámica”, analizó para cerrar.

