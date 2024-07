La trastienda de la contratación trunca de El Dipy como asesor para artistas emergentes en barrios populares

Escuchar

Los versiones contradictorias respecto de la designación como funcionario de David Adrián Martínez, El Dipy, alteraron los ánimos en el Ministerio de Capital Humano en las últimas horas. El cantante de cumbia y excandidato de Javier Milei a intendente de La Matanza negó rotundamente que le hubieran ofrecido un cargo, mientras desde la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, admitían que la designación se había frenado.

El expediente filtrado y viralizado en las redes sociales mostraba que El Dipy hubiese cobrado, desde abril de este año, $1.750.000 mensuales como asesor del Gobierno. LA NACION supo, a partir de fuentes conocedoras del movimiento de la contratación, que esta se frenó hace dos días, cuando estaba lista para la firma de la ministra Sandra Pettovello.

En el Ministerio de Capital Humano, la mesa chica de Pettovello centraliza no solo la comunicación, sino también contrataciones menores que, en otras gestiones, ni pasaban frente al escritorio del ministro. Cuando se difundió que el Gobierno preparaba un cargo para El Dipy, el vocero presidencial Manuel Adorni le solicitó información a Capital Humano: buscaba prepararse para afrontar las preguntas que seguramente le llegarían en su conferencia de prensa diaria.

Caravana electoral de La Libertad Avanza con Milei, el Dipi y Píparo por el centro de Ramos Mejía. HZ - La nacion/Hernan Zenteno

Allí fue cuando, de acuerdo con quienes intervinieron en la tramitación del contrato, el vocero presidencial le transmitió su preocupación a la ministra por posibles acusaciones en contra del cantante. Martínez había sido denunciado públicamente por su exnovia Mariana Diarco por violencia, aunque luego esta se retractó y dijo que mintió al hacerlo, en 2020. Su ficha de antecedentes está limpia, según constató este medio. Pero la duda ya se había instalado en el oficialismo.

Pettovello, atenta a las repercusiones negativas y frente al pedido de Adorni, decidió congelar la designación y le avisó al presidente Javier Milei por teléfono . Desde la llegada del libertario a Balcarce 50 circulaba la idea de “encontrarle un lugar” a El Dipy por su apoyo en la campaña. Por eso también los sorprendió que el artista negara rotundamente un ofrecimiento por parte del Gobierno, cuando hace meses avanzaba su contratación. Esa fue la gota que rebalsó el vaso y frenó definitivamente el proceso.

Manuel Adorni y Sandra Pettovello recorren la Rural de Palermo Ricardo Pristupluk

“Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno”, dijo el cantante en una entrevista radial.

Inicialmente, su nombramiento como funcionario se truncó porque no contaba con los requisitos mínimos para ser director . La idea era que maneje un área vinculada a la música en barrios populares, un cargo que, desde la retórica libertaria, chocaba con la idea de un Estado que se plantea achicar y que debe inmiscuirse menos en las cuestiones culturales. El Dipy presentó toda la documentación, la que fue corroborada por LA NACION: copia del documento de identidad, currículum vitae, certificado de estudios primarios, certificado de antecedentes penales, declaración jurada de incompatibilidades y conflicto de intereses y firmó, el 1° de abril de este año, los datos de ingreso para el alta .

Descartada una dirección, se analizó la posibilidad de su contratación como asesor. Una nota dirigida al secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio, por parte de Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, pidió la conformidad para la designación de David Adrián Martínez en el cargo de “Asesor de bandas emergentes” a partir del 1° de abril de 2024 y hasta el último día del año. Este documento prueba la intención del Gobierno de contratarlo, pero no la consumación de la relación laboral. Si Pettovello hubiese firmado ayer la designación, Martínez habría cobrado un retroactivo desde principios de abril. Según fuentes oficiales, no recibió un peso.

El nombramiento frustrado de El Dipy

Ayer, miembros del área de Cultura le dijeron a LA NACION que El Dipy finalmente no tendría un cargo, sino que llevaría adelante un programa para nuevos artistas en barrios vulnerables de todo el país, con la posibilidad de que sea rentado o ad honórem. Por ahora, no avanzará ninguna relación laboral.