La vecina de Cristina Kirchner habló tras la acusación en su contra: “Gastón Guerra vino a arreglar el baño después del atentado”

Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner en Recoleta, reapareció esta mañana durante una entrevista radial luego de que la vicepresidenta apuntara contra ella en el marco de la causa vinculada en el atentado contra su persona el pasado 1° de septiembre en la puerta de su casa y su relación con Gastón Guerra, uno de los implicados en la investigación. “Vino a arreglar el baño después de que fue el atentado y cada vez que entraba al edificio los chicos le pedían que mostrara el bolso y él lo abría”.

“Yo no tengo por qué saber lo que las personas que vinieron a casa escriben o publicaron. Sobre Gastón yo sabía su vocación de mucha indignación y enojo, pero jamás lo escuché diciendo que quería matar a Cristina, jamás. Como también jamás estuve en ese chat de Revolución Federal”, dijo De Tezanos Pinto en diálogo con Radio Rivadavia.

Ayer, la querella de Kirchner solicitó que se realicen medidas de prueba para determinar qué tipo de vínculo une a los referentes de Revolución Federal con De Tezanos Pintos. Fue la propia vicepresidenta la que, en una serie de tuits, sumó a sus publicaciones el escrito que presentaron sus abogados en el que en un tramo del escrito los letrados plantearon: “Mientras De Tezanos Pinto se mostraba públicamente como una persona conciliadora y amable, en su ámbito privado recibía a gente que quería matar a Cristina Kirchner. En otras palabras, elaboró una pantalla discursiva para poder actuar con tranquilidad”.

El atacante de la vicepresidenta de Argentina y su pareja posando con el arma utilizada en el ataque.

La defensa de la exmandataria descree que Guerra haya ido al domicilio de la mujer solo para realizarle trabajos en su hogar. Contrariamente, los abogados dicen que en las conversaciones extraídas del teléfono del militante queda plasmado que De Tezanos Pinto le “pasaba información de los sucesos diarios y los movimientos” de la dirigente del Frente de Todos.

“Las fechas en las que Guerra, al que también se sumó Sosa, estuvo en el domicilio de De Tezanos Pinto coinciden con el momento en el que [Fernando] Sabag Montiel y Brenda Uliarte estaban en las inmediaciones de Juncal y Uruguay esperando el momento preciso para atentar”, sostienen los abogados de la vicepresidenta sobre la pareja de jóvenes que están presos por el intento de magnicidio.

“Estoy tranquila y confío mucho en la Justicia. Si un juez considera que tiene que allanarme la casa porque entiende que hay algo que le llame la atención bueno, que lo haga. Pero en este caso lo siento como un capricho de Kirchner de querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella”, prosiguió en su defensa De Tezanos Pinto.

Ximena de Tezanos Pinto, vecina del mismo edifico de Cristina Kirchner

La vecina dijo, a su vez, que Kirchner “fue víctima de Sabag Montiel que anda saber con quién planeo, si es que lo planeó con otra persona, el fallido atentado, pero la verdad es que Gastón Guerra haya venido a casa junto a otras personas no hace que yo haya estado planificando un atentado”.

Al ser consultada sobre las sospechas que intenta establecer la defensa de la vicepresidenta respecto de su relación con Guerra y el supuesto intercambio de información sobre los movimientos de la funcionaria nacional en el edificio, De Tezanos Pinto aseguró que eso “no es cierto”. “Gastón vino a arreglar unos azulejos que se cayeron del baño. Si vieron los chats de nosotros y vieron la conversación conmigo saben de qué se trataba esa conversación”, dijo.

“¿Que movimientos puedo conocer yo de lo que hace Cristina respecto de a qué hora va a salir o entrar? ¿Qué puedo saber yo de afuera?”, se preguntó la mujer. En un tramo de la entrevista, De Tezanos Pinto dijo que “si a Cristina Kirchner alguien la mata, la corrupción en Argentina no se resuelve”. Y agregó: “El único modo en que se resuelva es que los jueces empiecen a poner límite y lo van a empezar a hacer en la medida que haya gente que denuncia cosas, que empuja, y sobre todo ciudadanos que mostramos nuestro desacuerdo”.

De Tezanos Pinto volvió a referirse sobre la manera en que conoció a Guerra, a través de su inquilina Gladys Egui. “Un día me tenía que encontrar con ella y la llamó Gastón para pedirle que lo acompañe porque lo habían llamado en una causa por una denuncia que le hizo un periodista. Yo lo quería conocer a Gastón porque me parecía, ya que lo había escuchado hablar algunas veces, que hablaba super bien, con un sentido de patria. Reclamaba cosas ganar bien en un mes lo suficiente para poder bancar a su familia. Eso es algo que le pasa a mucha gente y no todos lo podemos escuchar con tanta claridad”.

“No deseo ni desee jamás la muerte de Cristina. Los jueces están actuando siguiendo la ley y ahora la condenaron a 6 años de prisión, pero nunca la desee la muerte a nadie. En ningún lugar en mi Twitter que alguien diga ‘bala, sí'. Yo siempre digo no a eso”, dijo la vecina que comparte hace varios años el edificio de Juncal y Uruguay en el que también reside la funcionaria nacional.

“Cristina está poniendo en mí un montón de cosas, entonces me tomaré el trabajo de ir respondiendo, paso a paso, cada una de las cosas donde hay inquietudes o donde tengo que refutar”, reflexionó De Tezanos Pinto.

Reclamo por novedades en la causa por el intento de magnicidio

Kirchner pidió por medidas en la causa que investiga su intento de asesinato. La vicepresidenta reclamó que vuelvan a ser detenidos los referentes de Revolución Federal - Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Guerra - tras considerar que en la causa que investiga el accionar violento de esa agrupación fue hallada evidencia de que “planeaban juntar dinero para contratar un sicario”, situación que podría estar relacionada con el intento de magnicidio del cual fue víctima.

Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado “Revolución Federal”, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra.https://t.co/2SqMJt6eCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022

En una serie de tuits, la vicepresidenta cargó contra los camaristas que entienden en la causa y se preguntó: “¿Qué más necesitarán? ¿Que me maten?”. Asimismo, los responsabilizó en caso de que le vaya a suceder algo.

¿Qué más necesitarán Bruglia, Bertuzzi y Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables. pic.twitter.com/DPazEZrCJF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022

Los letrados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira también reclamaron que se profundice la línea de investigación que conduce a un contacto de Twitter que, minutos después del ataque a Kirchner, le mandó mensajes directos a uno de los referentes de Revolución Federal en lo que escribió: “Lo hicimos bien???; :) lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa, con un extranjero; igual no tenía alas, es solo para que corran, Van a Correr!, como dicen. Cadena nacional”.

