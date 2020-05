Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2020 • 22:08

Tras la polémica por los tests de coronavirus que llegaron desde China, el Gobierno dio a conocer este domingo su versión sobre la efectividad de los insumos.

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizotti, afirmó que no es correcto decir que los tests no funcionan. "Es incorrecto decir que los test son defectuosos porque decir eso significa decir que no cumple con lo que promete y esto no es así. En este caso, se utilizó para un estudio epidemiológico, en donde se lo validó con el Conicet, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y con esa información diseñamos el estudio, que al ser serológico su objetivo siempre fue el de investigación y el hecho de que funcionara solo para IgG no altera el resultado".

Como reveló LA NACION, los tests fueron donados al Gobierno por la empresa Petroquímica Cuyo, que los adquirió en China a la firma Zhuhai Livzon Diagnostics. La Unidad Covid, que depende del Conicet, había señalado en un informe previo a su aplicación: "La Unidad Covid-19 realizó un ensayo sobre los tests, con las siguientes conclusiones: débil detección de IgM. NO SE RECOMIENDA SU USO. Para IgG, se detectó con las tiras el 80% de las muestras positivas por (la técnica) Elisa. Pero es importante resaltar que el 50% de esas detecciones dieron bandas muy tenues. Se deben esperar diez minutos para realizar la lectura, que esta se realice con buena luz y considere tenue como positivo."

Vizotti explicó hoy que hay diferentes tipos de tests y defendió el uso que se dio a los kits donados. "Está el que busca el virus, que puede ser un antígeno o el genoma y que tiene validez diagnóstica y epidemiológica, para el seguimiento de las personas, para el alta (por ejemplo, la PCR) y están los test serológicos que buscan anticuerpos, que pueden ser los más precoces, que son la IgM y la IgG. IgG aparece en promedio a partir de los 15 días del contacto con el virus, que se recomiendan para fines de investigación". Y agregó: "Otra forma de clasificarlos es como test convencionales o rápidos. Ambos pueden ser pueden ser genómicos o de anticuerpo. En el caso de los tests rápidos, el objetivo es, lógicamente, tener su resultado en menos tiempo, ventaja relevante para acciones en terreno, pero pueden tener menor especificidad o sensibilidad".

La funcionaria añadió qué se hizo con los tests serológicos donados una vez que llegaron al país. La secretaria explicó: "Los test rápidos serológicos que dispone el Ministerio para realizar es estudio epidemiológico fueron donados. Cuando llegaron, como hicimos con todos los test que llegaron al país, incluyendo las PCR que fueron validadas por el Malbrán, se le pidió la validación al Conicet y al Ministerio de Ciencia y Tecnología, previo al diseño del estudio. Allí en la devolución nos recomendaron no utilizar la IgM y nos informaron que la IgG tiene un promedio de 80% de sensibilidad y generaron recomendaciones específicas para la lectura de los resultados. Con esa información diseñamos el estudio y entrenamos al equipo para la interpretación de los resultados. Decidimos no utilizar la IgM en este estudio en particular ya que se definió como criterio de inclusión no haber tenido síntomas en los últimos 21 días".

Vizzoti indicó además que la Anmat "no aprobó el test para comercializar" pero sí para el estudio particular que implementa el Ministerio. "Lo que nosotros vamos a tener es una foto de las personas que tienen anticuerpos positivos en la Argentina, sabiendo que, si la sensibilidad es del 80%, en la discusión de los resultados se analizará esta situación, la posibilidad que puede haber un 20% más de positivos no identificados. Este dato lo tuvimos en cuenta".

El Gobierno aplica estos tests en las estaciones de tren de Buenos Aires Constitución, Retiro y Once, en una primera etapa. Se proyecta ampliarlo a otras jursidicciones del país. El Gobierno entrenó al personal para la lectura de los resultados.

"El estudio diseñado por el Ministerio de Salud, contempla la sensibilidad reportada en los test, y considera que es adecuado, para estudios epidemiológicos, teniendo las consideraciones necesarias a la hora de evaluar los resultados y generar las conclusiones", explicó el Gobierno.

La Argentina recibió de Petroquímica Cuyo una donación -no hubo pagos del Estado- de 170.000 tests serológicos marca Zhuhai Livson Diagnostics. Fueron habilitados por la Anmat para investigar y pueden detectar al virus SARS-CoV-2 (genoma y antígenos) o anticuerpos. "La detección de inmunoglobulina G comienza en el 90% de los casos, luego de la segunda semana posterior al inicio de los síntomas. Los test rápidos que detectan IgG, no son adecuados para realizar diagnóstico de enfermedad. Sí son útiles para la realización de estudios epidemiológicos, con el fin de evaluar exposición al virus", indicó el Gobierno. Y agregó: "Los tests serologicos Zhuhai Livson Diagnostics tienen una sensibilidad para IgG similar a otras tiras disponibles en el mercado y son apropiadas para ser empleadas en estudios epidemiológicos. Dentro de las recomendaciones realizadas por el equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Conicet, se destaca esperar 10 minutos (indicado en el inserto del test) para realizar la lectura, que sea realizada con buena luz y se considere tenue, como positivo".

El Ministerio de Salud indicó, además, que hasta el momento no se había recibido "ningún pedido formal de informe de ningún diputado nacional, vinculado al tema en cuestión".