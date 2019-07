El postulante a jefe de gobierno del kirchnerismo difundió una foto de campaña con su compañera de fórmula Crédito: Prensa Frente de Todos

El precandidato a jefe de gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens , se mostró ayer por primera vez junto a Gisela Marziotta, su compañera de fórmula, y volvió a cuestionar a Horacio Rodríguez Larreta por la cifra de personas en situación de calle.

"Duele la situación en la ciudad por el abandono que sentimos que hay de parte del oficialismo", apuntaron los postulantes del kirchnerismo.

Lammens y Marziotta se presentaron por primera vez juntos, en la primera foto de campaña, en una reunión con sus equipos, en la que, además elaboraron estrategias y avanzaron en las propuestas que presentarán en los próximos días.

También mencionaron a "los que perdieron su empleo, el cierre de comercios, el estado de las escuelas y de los hospitales porteños", según detalló el equipo de campaña de Lammens a través de un comunicado.

"Después de 12 años de macrismo, en la ciudad más rica del país hay chicos que no tienen vacantes, hay escuelas cerradas por falta de calefacción y por invasiones de ratas", dijeron.

Y agregaron: "Son situaciones inaceptables, que si el Gobierno no atendió en 12 años es porque no quiso o no supo hacerlo".

"El momento actual que atraviesa nuestro país hizo que me decidiera a participar activamente en política", indicó el presidente de San Lorenzo. "Voy a trabajar para que Buenos Aires vuelva a ser una Ciudad de oportunidades para todas y todos", remarcó.

"La educación, la salud y el trabajo deben ser prioridades, por eso queremos trabajar para replantear el futuro de los porteños y porteñas", afirmó.