Lammens quiere otro debate si hay ballottage

Matías Lammens Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Aspira a llegar a segunda vuelta contra Larreta

Tras el debate con Horacio Rodríguez Larreta por la jefatura del gobierno de la ciudad, Matías Lammens celebró. Brindó anteanoche con su equipo en el restaurante Damble, en Almagro, mientras su contrincante hacia lo propio en el mismo lugar, en el primer piso. Se cruzaron en el local y se saludaron con un abrazo cálido. "Nos sacamos el debate de encima", bromeó el jefe de gobierno porteño.

Lammens rechazó la idea de que Rodríguez Larreta se hubiera impuesto en el debate y por el contrario sostuvo que no estuvo tan sólido como lo señalan las crónicas periodísticas. "Solidez hubiera sido que contestara nuestras preguntas, no seguir hablando de lo que ya hicieron", declaró. Lammens, entre rabas, tortilla a la española y una picada de fiambres, se planteó tener una segunda chance de enfrentar a su oponente, si es que logra forzar una segunda vuelta.

Propondrá un segundo debate, no previsto por la legislación, para que se dé un intercambio más abierto. "Fue un debate con pocas posibilidades de intercambio. Me hubiera gustado que haya más ida y vuelta entre los candidatos. Me gustaría poder debatir mano a mano con Larreta si vamos a una segunda vuelta y que sea con un formato diferente, no creo que haya sido sólido en el debate".

La evaluación que hizo Lammens con sus colaboradores, con los datos de la medición de audiencias en la mano, es que hubo picos de rating de 14,5 puntos, con lo que interpretó que fracasó el gobierno porteño con su intento de invisibilizar el debate.

Evaluaron sus asesores que tras el debate se instaló una fuerte polarización con Rodríguez Larreta, que le permitirá capturar votantes de la izquierda.

La lógica que siguen en el Frente de Todos es que Rodríguez Larreta tiene un techo en su intención de voto, que por cierto es alto, en tanto que Lammens tiene todavía cierto nivel de desconocimiento y, según los cálculos de sus estrategas, su imagen viene creciendo casi en un punto por semana desde las PASO del 11 de agosto.

Tras los festejos a primera hora de ayer, el equipo de campaña se trasladó a la villa 21-24 de Barracas, donde fue recibido por el padre Lorenzo "Toto" de Vedia y recorrió el barrio. Allí el candidato tuvo un buen desempeño en las primarias.