Solano y Lahitte, del FIT, fueron recibidos en la sede del gobierno porteño por Rodríguez Larreta y Santilli

Ya superadas las elecciones en las que logró su reelección, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrreta, mantuvo una reunión con Gabriel Solano, excandidato del Frente de Izquierda-Unidad a la jefatura de gobierno de la ciudad. También estuvieron presentes el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y el asesor legislativo de la izquierda Facundo Lahitte.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que Rodríguez Larreta mantendrá con los que fueron sus competidores en los comicios. Ya recibió a Matías Tombolini, de Consenso Federal, y queda pendiente la reunión con quien fue candidato por el Frente de Todos, Matías Lammens.

Solano calificó la reunión de "cordial", y aclaró que la iniciativa "surgió a pedido de ellos [el gobierno de la Ciudad]. Yo accedí, porque me pareció adecuado llevar nuestro programa", dijo a LA NACION.

En los 50 minutos que duró el encuentro, que comenzó a las 10 en la sede del gobierno porteño, en Parque Patricios, , Solano planteó su postura sobre las condiciones laborales de los empleados de la ciudad, el rol de la Iglesia en la educación y los problemas de vivienda, entre otras cuestiones.

"Tuvimos un debate respecto a la precarización laboral. Insistí en el pase a planta permanente de 18.000 empleados de la ciudad. Larreta me respondió lo mismo que en el debate porteño: que no podía incumplir el pacto fiscal de 2017. Pero yo le contesté que no era así, que es un problema preexistente al pacto fiscal. Me sonaba más a una excusa que a una razón real", dijo Solano.

"Presentamos nuestro proyectos. Ellos dijeron que los iban a estudiar y que nos darán una respuesta. Me interesa la respuesta. Primero, para conocer los fundamentos sobre por qué no están de acuerdo. Y segundo, aunque es poco probable, puede pasar que haya coincidencias", agregó el legislador porteño por el FIT.

Con algunas propuestas puntuales, Solano se muestra más esperanzado en obtener una respuesta concreta del gobierno de la ciudad. Algunas de ellas son: darle derechos laborales plenos a docentes interinos, la conversión de los centros de primera infancia en escuelas infantiles, la "desasbestización del subte B" y el pase a planta permanente de los trabajadores de tránsito, enumeró.

"En otras cuestiones sabemos que hay una incompatibilidad ideológica y política. Larreta presentó una plataforma electoral opuesta a la nuestra", afirmó Solano. En esta categoría se agrupan, según el dirigente de izquierda, temas como la vivienda, la salud, la educación o el rol de la iglesia, donde hubo "contrapuntos" a lo largo de la reunión.