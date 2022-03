Larreta se opuso a la suba de retenciones y pidió que los violentos del Congreso se hagan cargo

“Horacio, Horacio”, le gritaron tres hombres a Rodríguez Larreta, mientras se acercaban al jefe de gobierno porteño que recorría uno de los stands de Expoagro. “Nosotros somos de Rancho, tus primos van seguido. Tienen que venir”, le dijeron. “¡Ah sí!”, contestó él y agregó: “Yo tengo tanto laburo en la Ciudad que nunca fui”. “Ya es momento Horacio”, se sumó uno de los productores que le mostraba el stand.

Acompañado por su equipo, Larreta llegó a las 11 de la mañana vestido de camisa celeste y pantalón azul para recorrer la feria. Unos minutos más tarde, entraron los diputados nacionales Diego Santilli y Rogelio Frigerio. “Acá estamos, acá estamos, tuvimos una noche larga pero llegamos”, dijo el flamante diputado de Buenos Aires a pocas horas de que terminara la sesión en Diputados donde se aprobó el proyecto que avala el financiamiento de la deuda con el FMI.

Pese a que tenían carritos de golf disponibles, Larreta decidió recorrer caminando la feria. La comitiva -a la que se sumó el intendente local Manuel Passaglia y también el de Junín, Pablo Petrecca- visitó stands que no estaban programados y se acercó a todos los lugares donde los invitaban. “Vení colorado”, le gritó una mujer vestida de azul. “Te lo ganaste por la actitud”, contestó él y la comitiva entró a un silo de metal. “Ayer vino Macri. Yo voy por ustedes, menos mal que vinieron a cambiar el aire”, lanzó ella.

“¿Puedo saludar al futuro presidente?”, le preguntó un hombre que se le acercó y agregó: “La verdad con mucha esperanza”. “Vamos a pelear de donde sea, no me aflojes eh”, le respondió Larreta.

Pese a que no hubo gritos como con la visita del expresidente Mauricio Macri, algunos de los asistentes a la muestra se acercaban para pedirle fotos. Muchos otros también le pedían a Santilli y le comentaban que lo habían votado en las últimas legislativas. Intentó subirse a la parte trasera de un tractor y para no quedar en el intento debió ser asistido por Frigerio. El exministro del Interior, que recibió muchos saludos en la recorrida, demostró que conoce el rubro al subirse en un intento. “Vieron que no es fácil andar subiendo cómo hacemos nosotros todo el tiempo, ustedes piensan que no es nada”, le dijo un productor riéndose. “Creo que me desgarré”, bromeo Santilli.

“Ayer estuve en Capital y me llevó tres horas hacer cinco cuadras”, le dijo un hombre cuando identificó a Larreta. “Por lo del Congreso”, le contestó el jefe de gobierno. “Son dos Argentinas. Acá se produce, con esto bancamos todo el quilombo de capital”, agregó el productor que luego les agradeció por haber venido.

En el recorrido también se encontraron con Miguel del Sel, hombre del rubro y también ex dirigente de Juntos por el Cambio. La última parada fue una conferencia de prensa donde se sumó Ricardo López Murphy quién llegó a Expoagro a la mañana y la visitó solo.

Retenciones

En medio de los rumores de una posible suba de retenciones, todos los dirigentes de Juntos por el Cambio se mostraron en contra. “Tenemos ese mismo rumor. El Gobierno no tiene la facultad de hacerlo y tiene que pasar por el Congreso donde se va a encontrar con un bloque unido”, contestó Frigerio. Santilli también destacó el rol de la oposición y aseguró que “el Gobierno no tiene las facultades para dar un aumento”.

“Sería un disparate volver a trabar las exportaciones por una política populista”, dijo López Murphy. “Incluso deberían bajar. Tenemos que tener un sendero de ir reduciendo las retenciones hasta desaparecer, no subiéndolas, es exactamente al revés. Esperemos que el rumor de una suba no sea verdad”, dijo Larreta.

En la misma línea, Frigerio anunció que ya presentaron un proyecto de ley para reducir las retenciones. “Lo que necesitan es que le saquen la pata de arriba de la cabeza. Si el Estado le saca la pata de arriba de la cabeza el campo sabe lo que tiene que hacer”, pidió el diputado.“ExpoAgro muestra el país que queremos: produciendo, con tecnología, con mucha exportación y producción. Esta es la Argentina”, completó Larreta, en un tono casi de campaña.

El jefe de gobierno también le reclamó al Presidente que “defina un rumbo para la Argentina” y se mostró preocupado por la interna oficialista. “Un plan a largo plazo. Necesitamos un norte, que tenga un consenso amplio y estabilidad. Tenemos un país con arriba del 50% de inflación y peor ahora que entre ellos hay contradicciones. Estamos muy preocupados por eso”, dijo.

Previamente, en declaraciones a radio Rivadavia, criticó a las agrupaciones que ayer generaron hechos de violencia en la plaza de Congreso. “Con las banderas es fácil identificar quién es quién ahí. Con la tecnología que hay hoy, es bastante fácil ver quiénes estaban organizando esto, que tienen que hacerse cargo. Los que organizan tienen que hacerse cargo de los destrozos”, enfatizó Rodríguez Larreta.