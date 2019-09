Larreta se prepara para la presión kirchnerista y confía en evitar el ballottage

Larreta, ayer, en Mataderos

Arma su estrategia para enfrentar la embestida destinada a apoyar a Lammens; Lousteau tendrá un rol clave

Ni Horacio Rodríguez Larreta ni Martín Lousteau ni quienes los acompañan se sorprendieron demasiado con el "desembarco" porteño de Alberto Fernández, que el lunes salió a respaldar a Matías Lammens, su candidato a jefe de gobierno en la ciudad, en la Facultad de Ciencias Exactas.

"Lo esperábamos. Necesita poder propio, quiere superar el 54% de Cristina y ganar en la Capital, Mendoza y Mar del Plata", evaluaron en el búnker larretista, donde ya imaginan los lugares a los que el tándem del Frente de Todos irá a buscar votos para intentar impedir a Larreta lograr su reelección en octubre. "Van a buscar polarizar y captar los votos de la izquierda. Y también los de Martín en la zona centro", afirman cerca del jefe de gobierno porteño. Nadie cree que esa movida conjunta "les alcance" para evitar el triunfo: de hecho, las encuestas que maneja el propio Larreta, comentadas en las últimas horas con dirigentes nacionales de Pro, hablan de una suba de "tres o cuatro puntos" en su intención de voto desde las PASO.

También sube Lammens, aclaran, pero la "ampliación de la grieta" en la ciudad no impide, según sus cálculos, resolver el pleito el 27 de octubre sin necesidad de un siempre riesgoso ballottage, tres semanas después.

De todos modos, y con el objetivo de defender esa porción del electorado "progresista", el candidato a senador nacional por la Capital tendrá mayor protagonismo en las semanas que se inician, aseguran en el espacio. "Nada de esconderse, Martín va a estar muy activo", dicen a su lado. Y detallan: el jueves presentó su libro ante estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA y se reunió con becarios de la FURP. El viernes, su agenda lo llevó a Santa Fe, donde junto al candidato a diputado Emiliano Yacobitti participó del Congreso Nacional de Centros de Estudiantes de Ciencias Económicas. Y al día siguiente estuvo en un acto de la UCR en el barrio de Colegiales.

Cerca de Lousteau aseguran que las críticas de Fernández al "uso" de la publicidad oficial del gobierno porteño y su escasa "atención" a la ciencia y la tecnología "ya las hicimos nosotros" durante la campaña. "La ciudad es especial. Acá los acampes y lo de los shoppings agrietan a la gente. Ellos necesitan la 'no campaña', y si la hacen tiene que ser con una cara amigable, no con kirchnerismo duro", evaluó uno de los radicales que acompañan al diputado porteño y postulante a senador.

En el comando de campaña porteño, que comanda el ministro de Ambiente, Eduardo Macchiavelli, y coordina el subsecretario de Atención Ciudadana, Facundo Carrillo, creen que las comunas 5 y 15, que contienen "el voto peronista y de izquierda", ya le dieron a Lammens todo lo que podía sumar. "Hicimos una buena elección en Caballito, y eso nos da una buena medida. El votante radical se va a quedar con Lousteau, y el que nos vota a nosotros, también", analiza un funcionario.

¿Habrá "efecto contagio" kirchnerista en la ciudad? "No creemos que pase. Y de los jingles, que son buenos, pero no les suman nada, lo mejor que podemos hacer es no hablar", responde, lacónico, otro de los responsables de la campaña. "Es entendible que desembarquen acá, quieren forzar una segunda vuelta y van a tener presencia. Pero, aun forzando, en el ballottage también tenemos más chances nosotros", evaluó un dirigente que cultiva buenos vínculos con Rodríguez Larreta y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Mientras Rodríguez Larreta redobla su actividad territorial -hará entre 3 y 5 actividades por día, entre recorridas, encuentros con vecinos, cafés e inauguraciones-, los nuevos responsables de cada área ya despliegan su actividad. Son Carrillo, en el norte; Diego Santilli, en el sur; Yacobitti y Genoveva Ferrero, en el centro; el socialista Roy Cortina y el funcionario porteño Ezequiel Jarvis, en la zona oeste de la ciudad. "Son todos dirigentes con experiencia y espalda. La idea es reforzar, ganar nosotros y sumarle a Mauricio lo máximo posible", afirman desde el espacio, convencidos de que Macri "no nos resta, al contrario, hubo poco corte de boleta y podemos sumar más para ambos".

Los ministros de Larreta comenzaron a ser "invitados" para sumarse a las actividades de campaña. Eso sí: tanto Machiavelli como Carrillo y Jarvis pedirán, por orden de su jefe político, licencia para el último y decisivo tramo de la campaña. "Los ministros van a participar siempre y cuando se los permita la gestión. Y los que estén más involucrados cederán la firma a otro funcionario de su confianza", explican desde el edificio de Parque Patricios.