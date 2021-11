Las cuatro razones por las que María Eugenia Vidal rechaza un acuerdo con el Gobierno para después de las elecciones

Sergio Massa lo anticipó y las distintas terminales del Gobierno dieron su aval: el oficialismo plantea convocar a la oposición después de las elecciones generales legislativas para fijar políticas de Estado que trasciendan los colores políticos. Sin embargo, en Juntos por el Cambio (JxC) aún no están convencidos al respecto y hoy la candidata porteña María Eugenia Vidal enumeró los cuatro motivos por los cuales no se sentaría a discutir un consenso con el Frente de Todos.

“No hay acuerdo en el interior del Gobierno. El propio Gobierno no sabe qué quiere proponer”, dijo, en primer lugar, para justificar por qué no ve un panorama alentador para que las distintas fuerzas políticas confluyan en una serie de ideas.

“Segundo, no hay plan redactado, escrito, serio, sólido sobre el cual poder discutir”, explicó la exgobernadora en Radio Rivadavia.

Como tercer punto, Vidal habló de “agresiones permanentes” por parte del oficialismo, tanto a las gestiones de Cambiemos, como a los dirigentes. “El ministro de Economía [por Martín Guzmán] nos calificó de antiargentinos hace menos de una semana, solo por pensar distinto”, dijo la candidata.

Por último, remarcó que más allá de los medios de comunicación y en el plano de la campaña electoral no hubo ninguna comunicación formal ni informal con ningún dirigente de su espacio para invitarlos a sentarse a discutir un acuerdo.

Desde el Frente de Todos ya anunciaron que no solo piensan llamar a la oposición para lograr esta conjunción de partes, sino también a otros actores como el sindicalismo y el empresariado. Y pese a la reticencia que se vislumbra en Juntos por el Cambio, con otros referentes como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que descartaron de momento esta opción, Massa confía en que después de las elecciones se amplíe la posibilidad de negociar.

“Está obligada la oposición a mordernos la mano y decir que no, pero entiendo que después de noviembre la responsabilidad que tenemos todos respecto del deseo de desarrollo económico, de crecimiento y de recuperación del ingreso de los argentinos los va a obligar a reflexionar y a sentarse a la mesa para buscar un acuerdo de Estado alrededor de temas centrales”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados hace un mes.

Mientras tanto, Vidal planea arrebatarle al tigrense la conducción de la Cámara Baja si su fuerza política cosecha una victoria que la lleve a alcanzar la primera minoría. “Juntos por el Cambio tiene que tener la presidencia de Diputados, pero somos cinco espacios y va a ser una decisión de conjunto, no individual”, señaló hoy en cuanto a una postura unificada que todavía no está definida.

En la única señal de paz con el oficialismo, aseguró: “La oposición por supuesto se va a plantar firme y no negocia valores en aquello que crea que no hay que permitir. Si llevan al Parlamento propuestas que mejoren la vida de la gente y tienen un plan consistente económico, como es necesario tener, nosotros no somos mezquinos, vamos a tener la grandeza necesaria para acompañar todo lo que sirva para sacar la Argentina adelante”.

Ya adentrándose en la última semana de campaña para las legislativas, que serán el próximo domingo, Vidal arremetió contra la administración de Alberto Fernández. “No escucharon a la gente, tenemos un gobierno que siguió improvisando y poniendo parches”, consideró la candidata a diputada, que habló de una “sensación de no futuro en la calle” y que ante las críticas que reciben de parte del Frente de Todos sostuvo: “El ‘ah, pero Macri ‘, ‘ah, pero Vidal’ está agotado. Pasaron dos años. Este gobierno sabía perfectamente las condiciones en que asumía el poder. La gente quiere respuestas del gobierno que eligió hoy, apelar al pasado no tiene más sentido”.