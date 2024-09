Las definiciones de María Eugenia Vidal: por qué no alcanza con privatizar Aerolíneas, el “acto partidario” de Milei y la “contradicción” de Patricia Bullrich

Escuchar

La diputada del Pro María Eugenia Vidal llevó a cabo este domingo por la noche un exhaustivo análisis sobre cuestiones que hacen a la coyuntura política actual. Entre otras cuestiones, la exgobernadora por la provincia de Buenos Aires opinó sobre el caso Aerolíneas Argentina y explicó por qué no alcanzaría con privatizar la línea aérea de bandera para regularizar la situación de la empresa y evitar la quiebra. Habló además en relación a la convocatoria en Parque Lezama por el lanzamiento de La Libertad Avanza como frente nacional, que calificó de “acto partidario”, y puntualizó en una contradicción presente en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Respecto de Aerolíneas, Vidal enumeró algunos de los aspectos que hacen de su caso algo “paradigmático” y “único”. “Tienen más empleados por pasajeros que el resto de las aerolíneas, los vuelos son más caros y la discusión de aerolínea de bandera se quedó vieja”, sostuvo en Comunidad de Negocios (LN+), ciclo conducido por José Del Rio. En ese sentido, abordó una potencial privatización y aclaró: “Pero con eso no va a alcanzar. Si no cambian los convenios colectivos, no va a haber interesados en comprar Aerolíneas. Estos convenios, que le han dado beneficios a ciertos empleados, hacen a Aerolíneas inviable. Si no cambiamos las condiciones en las que opera, ni en concesión ni en privatización se va a poder operar. Si no damos este debate, Aerolíneas termina en la quiebra”.

Luego, sobre el evento que lideraron el sábado Karina y Javier Milei, opinó: “Me pareció un acto partidario. A mi me gusta opinar del Presidente en tanto toma decisiones de Gobierno que lo que dice en un discurso de partido. No estoy de acuerdo en líneas generales con la descalificación y el discurso violento. No creo que estos tengan que ser nuestros valores”. Dijo que más que una posible fusión entre La Libertad Avanza y el Pro, la unión entre ambos partidos podría estar dada más bien en el momento “ponerse detrás de causas que valen la pena” e hizo especial hincapié en el caso de la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio.

A raíz de declaraciones de Bullrich a Radio Rivadavia en la mañana del domingo, donde reivindicó el camino recorrido por Milei, analizó una probable candidatura en las próximas elecciones legislativas y sobre su rol en la política, Vidal remarcó: “Patricia [Bullrich] puede hacer lo que quiera. Es una dirigente de muchos años. Puede ser candidata o ministra. Es una decisión de ella. Ahora, dijo algo así como que el Presidente decidía sobre ella. Parece que habla como alguien que es más parte de LLA que del Pro. Reivindica su pertenencia al Pro, pero va a un acto partidario y habla como ellos. Entiendo entonces que se siente más parte de ese espacio”.

En otro tramo de la entrevista, Vidal hizo una breve mención a la nueva marcha universitaria que se llevará a cabo esta semana en reclamo por el incremento de partidas presupuestarias: “Nadie quiere que la universidad pública se cierre o los profesores hablen mal. Eso para empezar. Y en segundo lugar, el marco para discutir todo esto es el presupuesto. No es revoleando leyes donde no decimos de dónde sacamos la plata y revoleando vetos como hizo el Presidente mientras los docentes siguen igual. Hay dos instancias de discusión. Una es la paritaria, a la que el gobierno sigue convocando. Otra es el qué va a pasar el año que viene, que el marco de discusión es el presupuesto, que el Gobierno ya presentó. En todo caso, veamos que hay que recortar o de donde sacar los fondos”.

Sobre el final del diálogo televisivo, reflexionó sobre las críticas de Milei para con el periodismo, consideró “injusto” tildar a la prensa en general de corrupto y lo instó a “denunciar” si conoce algún delito en específico. Concluyó con una respuesta a quienes lanzaron dardos contra la administración Milei, entre ellos exministro de la gestión Macri, por el dato de pobreza del primer semestre. “Los que criticaron al gobierno de Milei por la cifra de pobreza no tienen vergüenza. Los kirchneristas son los que escondieron la pobreza. ¿A un gobierno que no cumplió un año lo hacen responsable de todo esto?”, cerró.

