Las fotos de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: qué se sabe hasta ahora de la causa

La causa que inició la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por su denuncia de violencia de género y hostigamiento tomó anoche otra dimensión luego de que se conocieran dos fotos en las que la periodista aparece con marcas en el cuerpo: un ojo morado y un importante hematoma en el brazo derecho.

También, se filtró una conversación de WhatsApp entre la pareja que alude a una situación de violencia. En los chats, la ex primera dama le pide a Fernández que deje de agredirla.

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, le decía la ex primera dama a su pareja en ese entonces.

Tanto las fotos como las capturas de pantalla, que se descubrieron en el marco de la investigación de la causa Nación Seguros, fueron difundidas este jueves por el sitio web Infobae. Se habrían filtrado del teléfono de la exsecretaria privada de Fernández María Cantero y serían de agosto de 2021.

Cantero, y su esposo, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, están siendo investigados por fraude y tráfico de influencias para quedarse con el negocio de los seguros. En esos intercambios que auditó la Justicia, aparecieron fotos y chats de Yañez aludiendo a que era víctima de violencia de género por parte de su marido.

El expresidente Alberto Fernández, junto a su expareja Fabiola Yañez NurPhoto - NurPhoto

Se trata de evidencias halladas en la copia forense del teléfono celular de marca Samsung, de color gris, con IMEI nro. 354233760030535, con tarjeta SIM Movistar nro. 8954075144581339831, perteneciente a María Cantero. Allí aparecieron conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género.

Este jueves, Yañez designó como abogada a Mariana Gallego para enfrentar el proceso judicial, en reemplazo de Juan Pablo Fioribello, que hasta ahora la había representado en otras causas.

La llegada de Gallego ocurre pocas horas después de que Yañez, desde Madrid, donde reside, haya impulsado la denuncia contra el expresidente.

El abogado anterior, que había hablado en nombre de Fabiola Yañez, fue denunciado este jueves por violación del secreto profesional e incompatibilidad de sus asesorías. La presentación fue realizada ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por un colega del letrado. Fioribello se mostró en sucesivas entrevistas dando detalles de la situación de Yañez.

Ayer, especialistas de la oficina de asistencia a la víctima que depende de la Procuración General de la Nación se entrevistaron con Yañez, quien se encuentra en España, para brindarle contención, explicarle los alcances del proceso penal que está instando y sus consecuencias y determinar si está en condiciones de prestar declaración para precisar los episodios de violencia que denunció que sufrió a manos de su exmarido.

Tras ese trámite, no se fijó audiencia para realizar esa declaración ante el fiscal federal Carlos Rívolo, que es quien lleva adelante la investigación por violencia de género, delegada por el juez Julián Ercolini, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

