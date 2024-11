Las giras de Karina Milei para armar La Libertad Avanza ya provocan roces con los aliados del Gobierno

La frenética gira que protagonizó Karina Milei durante los últimos fines de semana para conformar La Libertad Avanza en el interior del país y alistar el dispositivo electoral del Gobierno ya producen cortocircuitos con las principales fuerzas aliadas de la Casa Rosada. Los movimientos de la secretaria general de la Presidencia y titular del flamante partido libertario encendieron las alarmas, sobre todo, entre los gobernadores del extinto Juntos por el Cambio, quienes suelen cooperar con los libertarios y alinearse con los intereses de Javier Milei en las votaciones clave en el Congreso .

En el seno de ese grupo asumen que el diálogo con los libertarios no fluye con naturalidad y perciben que el vínculo se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Por un lado, sienten que sus gestos de apoyo a Milei no son recompensados: la lista de demandas insatisfechas incluye desde las deudas por las cajas previsionales no transferidas hasta la demora en la reactivación de obras pactadas. A su vez, se quejan de que sufren la avanzada de la hermana del jefe del Estado en sus terruños, sin una consulta previa.

“El Presidente no visitó nunca mi provincia. Y la primera vez que vienen es para lanzar el partido” , despotrica uno de los integrantes de la liga de gobernadores dialoguistas. En los últimos quince días, la hermana del Presidente presentó el sello de LLA en Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes. Son todos distritos donde gestionan referentes que han colaborado con la Casa Rosada en las batallas legislativas más complicadas que atravesó Milei, como Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio, Leandro Zdero y Gustavo Valdés.

Durante esas visitas, la secretaria general de la Presidencia no se vio con los mandatarios locales, quienes en su mayoría no descartan explorar un acuerdo electoral o llegar a algún tipo de entendimiento con los libertarios en las legislativas de 2025, para minimizar las chances de un eventual resurgimiento del peronismo en sus distritos.

Desconcierto en Formosa

Karina Milei también provocó ruidos y desconcierto en el universo no kirchnerista durante su fugaz visita del último sábado a la provincia de Formosa, donde gobierna el peronista Gildo Insfrán desde hace 29 años. Allí, la hermana del Presidente y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, bendijeron al diputado nacional Gerardo González (LLA) como el encargado de la filial local de Milei. La figura de González provoca resquemores entre los referentes de la oposición a Insfrán porque fue candidato a concejal suplente en 2011 del oficialismo y ocupó un cargo administrativo en la gestión provincial . El senador nacional Francisco Paoltroni, quien fue expulsado de LLA por Santiago Caputo debido a sus críticas a la decisión de postular para la Corte Suprema a Ariel Lijo, quien benefició al gobernador de Formosa en una causa conexa al caso Ciccone, suele calificar a González como un “aliado” de Insfrán.

Durante el acto en Formosa, Menem advirtió que no están dispuestos a “amontonarse” para “intentar ganar una elección”. “Quienes deseen venir a La Libertad Avanza queremos que compartan nuestras ideas y, si es así, vamos a abrirles la puerta” , exclamó.

Karina Milei, durante su viaje a Tucumán Fernando Font - LA NACION

Las expresiones de Menem sorprendieron a los representantes de Pro, la UCR, el MID o Nuevo País, la fuerza de la diputada provincial Gabriel Neme. Esos sectores habían activado conversaciones con las distintas vertientes de los libertarios en Formosa para evaluar la construcción de un “frente amplio” para enfrentar a Insfrán en 2025.

“La división de la oposición sería funcional a Gildo”, advierten . Tanto Neme como el diputado radical Fernando Carbajal y Paoltroni reclaman que Milei disponga la intervención federal de la provincia, una maniobra que descartan en la Casa Rosada. Por caso, Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que el Presidente “no se mete en cuestiones provinciales”.

Los espacios opositores están en estado alerta por la decisión del gobernador de Formosa de avanzar con una reforma constitucional de la provincia para blindarse ante un eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia contra su reelección indefinida. Los detractores de Insfrán intuyen que la jugada para modificar la carta magna formoseña persigue el objetivo de garantizarse la posibilidad de seguir siendo reelegido. Por esa razón, las señales que enviaron Karina Milei y Menem tras desembarcar en la provincia despertaron una fuerte inquietud en los opositores al caudillo provincial del PJ.

“Formosa no es una provincia más en la Argentina. Estamos frente a una trampa [la convocatoria a la constituyente para reformar la carta magna]. Y, por eso, tomamos la decisión de conformar un gran frente para decirle ‘basta’ al atropello y el intento de perpetuidad en el poder. Esperemos que La Libertad Avanza esté a la altura de las circunstancias para que podamos desterrar el modelo de Insfrán”, dijo a LA NACION el formoseño Luis Naidenoff, vicepresidente segundo de la UCR.

En la oposición desconfían de la actitud indiferente del Gobierno ante la ofensiva de Insfrán para reformar la Constitución. Es que la elección de González como embajador local de LLA no el único factor de sospecha. También detectaron la llegada de dirigentes cercanos a Insfrán o el senador José Mayans a puestos codiciados de organismos nacionales, como PAMI o Migraciones . Es el caso, por ejemplo, de Patricia Arias, una exfuncionaria del Ministerio de Comunidad de Insfrán que desembarcó el mes pasado en la jefatura de la Anses.

Los opositores también se hicieron eco de los rumores de una presunta reunión entre Karina Milei e Insfrán. Quienes frecuentan a la hermana del Presidente lo niegan. “Todo mentira”, señaló un ladero de “El Jefe”. Durante su visita a la provincia que Insfrán gobierna desde 1995, Karina Milei se vio con referentes de la juventud libertaria y empresarios.

Durante el discurso que brindó en el acto de lanzamiento de LLA, la secretaria general de la Presidencia evitó chocar con el gobierno de Insfrán, pero deslizó críticas solapadas. “Qué bueno ver tantas personas. Sé lo que pasa aquí, sé lo que les hacen. Gracias por jugarse. Sé que no es fácil porque padecemos mucho de lo que sucede” , puntualizó. Y llamó a “luchar para conseguir la libertad”.

En el entorno de la hermana del Presidente ratifican que su objetivo en la confección de las listas electorales de 2025 será garantizar la presencia de candidatos del modelo de Milei que prometan lealtad. Priorizar a los puros y ortodoxos, sean outsiders, influencers libertarios, militantes del núcleo duro de Milei o dirigentes con experiencia. Por ahora, apuesta a fortalecer la marca de LLA y resiste la idea de confluir con Pro o los radicales libertarios. ¿Será la dueña de la lapicera y de la última palabra en la galaxia de LLA?

Karina Milei, en Entre Ríos, durante el lanzamiento de la filial local de LLA

Matías Moreno Por