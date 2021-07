Las primeras definiciones de Facundo Manes como candidato: la interna con Pro, la crisis, la grieta y su proyecto “colectivo”

El médico Facundo Manes, quien enfrentará a Diego Santilli en la interna bonaerense de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, habló anoche por primera vez como candidato a diputado nacional de la UCR. Tras aceptar la propuesta de los caciques radicales para encabezar la nómina de la fuerza en el distrito más poblado del país, el neurólogo y neurocientífico trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica y social del país, y dijo que pretende romper el “statu quo” con su postulación.

“No voy a competir con el Pro, sino con la decadencia argentina, el statu quo que no quiere que nada cambie”, remarcó Manes en una extensa entrevista que concedió a Alejandro Fantino en el programa Intratables, que se emite por el canal América.

En su debut como candidato, Manes remarcó que quiere “abrazar” a la sociedad en la campaña. Advirtió sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en la salud mental -sugirió que la Casa Rosada y los gobiernos provinciales no se ocuparon del tema- y planteó que pretende encabezar un “proyecto colectivo”, como lo hizo el expresidente Raúl Alfonsín, en 1983, con la vuelta de la democracia.

Según Manes, “la Argentina no tiene el tratamiento correcto”. “Es un país pobre y no está en vías de desarrollo”. “No tenemos tantos recursos naturales como pensamos. Hay gente que no reconoce el problema”, remarcó.

Y subrayó que la Argentina es “un país potencialmente rico”, pero en la actualidad “la mitad de la población es pobre”. “De diez chicos, siete son pobres. Somos uno de los países con mayor recesión en las últimas décadas”, indicó.

Facundo Manes, junto a Joaquín de la Torre y Emilio Monzó Twitter

Para el médico, el país no logra salir de la decadencia porque la ciudadanía ha votado “proyectos personalistas y narcisistas”. “El último proyecto colectivo fuerte y grande fue la democracia. Tenemos que cambiar la mentalidad colectiva hacia la modernidad”, apuntó Manes.

Entusiasmado con su salto a la política, el médico ensayó un discurso moderado. Y llamó a bajar el nivel de confrontación para discutir soluciones a los problemas estructurales del país. “Hay que salir emocionalmente por arriba. Esto no lo puede resolver solo un sector político, sino la mayor parte de la sociedad. La grieta nos embrutece, nos hace más pobres” , advirtió.

En ese sentido, Manes resaltó que “los fanatismos hacen que la evidencia no pese”. “Desde la ciencia pensamos que los equipos resuelven los problemas”, señaló. Y agregó: “Se inicia un proceso de un cambio de paradigma, que no es blanco o negro, sino de salir por arriba”.

Manes admitió que hace dos meses no pensaba en ser candidato, pero que se animó a meterse en política cuando percibió que el radicalismo estaba dispuesto a “liderar una coalición grande y de centro popular”.

“ Yo no fui el cisne negro, sino el radicalismo , que se paró y quiere liderar una coalición grande centro popular. En una semana vinieron todas las autoridades de la UCR y me dijeron: ‘queremos que seas candidato en la provincia’”, expresó.

Además, el neurocientífico sostuvo que la coalición opositora necesita ampliarse para volver al poder. “Voy a trabajar con la UCR, convocando a peronistas, socialistas, liberales, acá necesitamos reconstruir un país”, dijo Manes, quien ya cerró acuerdos con Emilio Monzó, Joaquín de la Torre y Margarita Stolbizer para enfrentar a Pro.

“La sociedad está muy angustiada. El impacto negativo en la salud mental dura más que la pandemia. Si estamos deprimidos, angustiados y resignados , no vamos a producir tampoco”, concluyó.

LA NACION