Las reformas libertarias: los gobernadores se involucran en la pulseada por la restitución del impuesto a las Ganancias

CÓRDOBA.- Aunque la restitución del impuesto a las Ganancias es importante para las finanzas provinciales por ser un impuesto coparticipable, no todos los gobernadores la avalan. El Senado la rechazó por 41 a 31 y, antes de la votación, ya estaba claro que los patagónicos no apoyarían. Esa posición se sostendrá en la segunda vuelta en Diputados. Es un punto que marca diferencias entre los dialoguistas: los del norte y el centro están a favor, los del sur en contra .

A horas de que el Senado aprobara el paquete fiscal y la Ley Bases, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con diputados “dialoguistas” para que insistan en la versión original de Ganancias y Bienes Personales. Mientras que los gobernadores a favor de la restitución de la cuarta categoría ya hablaron con sus legisladores, pudo saber LA NACION de fuentes provinciales.

A esa presión se sumó la del Fondo Monetario Internacional (FMI) que reclamó, entre otros puntos, avanzar con la restitución del Impuesto a las Ganancias para los salarios más altos. Lo hizo en un comunicado firmado por la subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath, en el que también incluyó una rediscusión de la coparticipación federal de impuestos.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto al jefe de Gabinete, Martín Llaryora Jefatura de gabinete

Como en Diputados se requiere mayoría simple, los mandatarios que la apoyan confían en que la norma saldrá. “Otra situación hubiera sido si en el Senado la volteaban con dos tercios -enfatiza un legislador cordobés que responde a Martín Llaryora-. Ahí se hubiera complicado, pero aunque en Diputados fue de las más peleadas, tiene que resolverse a favor. Si no es así, es porque se dan vuelta votos”.

La referencia de este legislador a que en abril pasado, ese capítulo recibió 132 votos a favor y 113 en contra, con 4 abstenciones y 7 ausencias , por parte de Álvaro González y Gerardo Milman del Pro; Roberto Mirabella, Leopoldo Moreau y Guillermo Snopek de Unión por la Patria; Mónica Frade de Hacemos Coalición Federal y José Luis Garrido, de la fuerza Por Santa Cruz.

La decena de mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) se autoconvocó para el próximo 26 de junio en la ciudad de Buenos Aires. La reunión es el día antes de la fecha en que sesionaría Diputados. En ese grupo, el chubutense Ignacio Torres está en contra del regreso de Ganancias; es la posición que mantiene desde el inicio de la discusión. Insiste en que “no se contemplan las asimetrías” regionales.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres Rodrigo Néspolo - LA NACION

Los votos en contra de los senadores de Chubut y de Santa Cruz, que responden a Claudio Vidal, fueron claves para que ese tramo del paquete fiscal fuera rechazado en el Senado. También se sumó Mónica Silva, de Río Negro, quien trabaja en línea con el gobernador Alberto Weretilneck.

“Es un tema complicado, ahí nunca hubo unanimidad y eso no cambiará ahora”, explica un mandatario del Pro. Claudio Poggi, gobernador de San Luis, fue el primero en plantear abiertamente la necesidad: “Espero que en la Cámara de Diputados de la Nación se pueda insistir con el paquete fiscal completo. San Luis necesita de esos recursos coparticipables, que demagógicamente y en plena campaña política presidencial, se eliminaron el año pasado ”.

Evitar “ruidos”

Los gobernadores, esta vez, coordinarán “bien” las acciones a seguir para evitar los “ruidos” que se generaron alrededor del comunicado que emitieron a horas del inicio de la sesión del Senado. Ratificaron ante este diario que la única diferencia es por Ganancias.

Un trabajo del Ieral de la Fundación Mediterránea estimó que el paquete fiscal sancionado por Diputados aportaría recursos extras por 0,19% del PIB para la Nación y 0,22% para las provincias hasta diciembre. Con todo, habría una caída anual en los ingresos. En el caso particular de Ganancias, la ampliación de las escalas del monotributo sumará contribuyentes, pero reducirá el número de autónomos que pagan la otra carga. El efecto neto sería de 0,05% más del PIB que en 2023 para el monotributo, mientras que por Ganancias serían 0,43 puntos menos.

Claudio Poggi, gobernador de San Luis, fue el primero en reclamar a Diputados que insista en su versión de Ganancias Santiago Filipuzzi - LA NACION

Después del fracaso en ese punto en el Senado, Francos le apuntó a los gobernadores: “He hablado con todos que querían hablar y todos estaban esperando esta ley para incrementar los recursos fiscales y equilibrar sus presupuestos. Entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores, que estaban esperando estos fondos . ¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias, por ser kirchneristas, no hayan acompañado a los gobernadores que están esperando estos fondos?”, dijo a radio Mitre.

Entre los mandatarios peronistas fue el pampeano Sergio Ziliotto quien defendió el rechazo al regreso del tributo. Calificó de “mentira” que las finanzas provinciales se beneficien porque, advirtió, “se les disminuye el impuesto a los Bienes Personales que hoy pagan 150.000 dueños de altos patrimonios”.