Lavagna descartó sumarse a Cambiemos: "Es un gobierno que ha fracasado"

11 de mayo de 2019

El exministro de Economía Roberto Lavagna , líder del espacio político Consenso 19 y posible precandidato presidencial, aseguró hoy que no se sumaría a Cambiemos y consideró que el gobierno del presidente Mauricio Macri "ha fracasado".

En diálogo con radio Mitre, consultado sobre si se sumaría o si estaría dispuesto a una alianza con Cambiemos -como piden algunos miembros de la coalición-, Lavagna contestó: "No, claro que no, no, no". Y agregó: "Si se habla de un gobierno de unidad nacional es una cosa, pero hablar de sumarse a otra coalición...".

"Desde el punto de vista de gobierno, [Cambiemos] ha fracasado. La economía no crece, el desempleo aumenta, la pobreza, la inflación, todos sabemos. Fracasaron. Fracasaron en su propia estructura interna, viven discutiendo si es un gobierno PRO o Cambiemos", planteó el exministro de Economía.

"Primero tienen que resolver temas internos. Después, la voluntad de un gobierno de unidad nacional siempre puede estar", sostuvo.

Consultado sobre qué sería "un gobierno de unidad nacional", Lavagna explicó que incluiría distintas fuerzas políticas y a la sociedad civil y que buscaría "quebrar la idea de que se puede gobernar la Argentina con minoría". También dijo que tendría que tener "un respaldo parlamentario del 55/60 por ciento".

"Eso se puede hacer cuando haga falta, simplemente tiene que haber voluntad. Debo admitir que hoy es muy difícil -después de casi cuatro años de ignorar a todos los demás- que el Gobierno pueda lograrlo", manifestó.

"En todo caso no hay una fecha [de un eventual "gobierno de unidad nacional"]. La posibilidad se abre a partir del 10 de diciembre", deslizó en referencia a la fecha de comienzo del próximo mandato presidencial.

Respecto a eventuales internas en la oposición, Lavagna fue categórico. "PASO tendrá que haber para todos los que quieran participar porque eso lo exige la ley, internas es otra historia. En mi caso no va a haber interna", dijo.

Lavagna dijo que Consenso 19 intenta "evitar la grieta instalada entre Macri y Cristina [Kirchner] " y habló de la primera vuelta de las elecciones como un "obstáculo". "Pasado ese obstáculo, las posibilidades son muy grandes", planteó.

Sus definiciones

Mauricio Macri. Lavagna fue muy crítico del Gobierno "en lo que respecta a la economía". Dijo que "sobre casi cuatro años de gobierno, tuvieron tres años de caída del PBI" y que solo un año hubo una "suba moderada". También planteó que los trabajadores de ingresos medios y bajos "han sufrido pérdidas de hasta el 20 por ciento".

Además, alertó acerca de "la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional y su vencimiento, que le cae todo al próximo gobierno" y sugirió que el Gobierno debería "renegociar" ahora con el organismo. "Lo más urgente e interesante a discutir es la posibilidad de extender los vencimientos que tiene Argentina con el FMI. El resto son puras palabras", lanzó.

Miguel Ángel Pichetto. El exministro de Economía dijo que con el senador Miguel Ángel Pichetto (Río Negro-Frente para la Victoria) trabajan "muy estrechamente, muy bien" y que coinciden en "esa Argentina distinta que uno quiere ser". Dijo que podría ser su eventual compañero de fórmula o que incluso él podría ser el candidato a vicepresidente de Pichetto. "Con estas cosas no hago cuestiones de cartel. Pichetto ha hecho un trabajo excelente, ha pagado fuertes precios por enfrentar ese trabajo y tiene todo el derecho a aspirar a cualquier posición", sostuvo.

Marcelo Tinelli. Lavagna dijo que en Consenso 19 "hay justicialismo, radicalismo, socialismo, GEN, un montón de partidos y gente de la sociedad civil" y que el conductor televisivo Marcelo Tinelli es "uno de ellos". Aseguró que no sabe "hasta dónde quiere ir y cuál es el grado de compromiso", pero destacó que "se haya acercado y haya mostrado mucha preocupación".

Cristina Kirchner. El líder de Consenso 19 habló de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner. "Cuando el concepto 'contrato social' y [otros] de ese estilo son bien recibidos por la población, siempre hay alguien que los toma. Pero para mí es central mirar los antecedentes y las promesas. Si las promesas no se corresponden con los antecedentes, bueno, uno tiene derecho a dudar", aseguró.