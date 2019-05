Se comunicó esta noche con el canal C5N Fuente: Archivo - Crédito: Eitan Abramovich/AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019 • 23:35

El empresario preso Lázaro Báez se comunicó esta noche con el canal C5N y negó la supuesta conversación con su exabogada Elizabeth Gasaro, cuyo contenido conectaría la fortuna del empresario con el expresidente Néstor Kirchner. "La conversación nunca existió", dijo.

En esa supuesta charla con Gasaro, según publicó el canal de noticias TN y ratificó en su programa de América el periodista Luis Majul, Báez decía: "Yo todo lo que tuve es de una sola persona, que está arriba, y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar, quizás, en la forma adecuada que él quiso que lo administrara".

Esta noche, el empresario no reconoció esos dichos y dijo: "Esto sería una falta de respeto a mi amigo. No me sorprende nada, pero habría que retrotraernos al desarrollo del expediente, desde el momento en que a mí me han detenido, donde Casanello manifiesta que nuestra intencionalidad es fugarnos del país, cuando debería saber que ninguna aeronave puede ponerse en marcha sin una autorización de vuelo".

Según contó Báez hubo personas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que lo visitaron en la cárcel. "El doctor Marijuan me proponía que denunciara a Cristina Kirchner con la posibilidad de restituir mi patrimonio", dijo. Y continuó: "Todo esto estaba en un contexto mucho más amplio. No solamente apuntaban contra Cristina, sino que había que destruir el peronismo y para destruirlo había que ir contra Cristina".

Sobre su paso por Iecsa, cuando él era socio de la familia Macri, contó que tuvo trato con Ángelo Calcaterra y que realizó alrededor de cinco obras. "Como no fui aceptado como miembro de la Cámara teníamos que transitar otro camino con esta empresa que representaba el manejo de una parte importante de la Cámara de Construcción", indicó Báez.