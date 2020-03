Mauricio Macri y sus custodios ayudaron a detener a un ladrón en pleno robo

El joven se encontró con la sorpresa de que quienes lo ayudaron a recuperar su celular eran custodios del expresidente, y lo llevaron a su camioneta para conocerlo Crédito: Prensa Juntos por el Cambio

"Abro hilo de cómo salí a comprar una birra al chino y terminé conociendo a un presidente" . Así comienza el hilo que escribió en su cuenta de Twitter el usuario Jordy Cannella, en el que narra cómo le robaron el celular, cómo luego el ladrón fue atrapado por custodios del expresidente Mauricio Macri y cómo terminó estrechando la mano del mismo Macri y saludando a la esposa del exmandatario, Juliana Awada .

El hecho ocurrió ayer en la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre, luego de que Cannella fuera a un supermercado de los llamados "chinos" a comprar una cerveza. Al salir, un hombre en bicicleta se robó el celular. Luego de perseguirlo, el joven comprobó que el delincuente había sido reducido por personal de civil. Su sorpresa fue mayúscula cuando supo, por el propio hombre de seguridad, que el salvador de su teléfono trabajaba para el expresidente.

"Como todos los sábados, fui a mi chino de confianza a comprar una birra. Salí y a la cuadra un pibe en bicicleta me afana el teléfono", comienza su relato el joven, que trabaja como periodista, según enuncia su perfil de Twitter.

Cannella subió a su cuenta de Twitter una copia de la denuncia por si no creían en su relato Crédito: Twitter

Luego, Cannella cuenta que comenzó a gritar y perseguir al ladrón, que se le alejó porque iba en bibicleta. "Mi estado físico es pésimo, así que después de dos cuadras, el dobla y me resigno", confiesa el joven robado.

Más adelante, el muchacho cuenta que se subió a un auto para poder seguir al ladrón hasta que llegan a un lugar donde había amontonamiento de autos y de gente. "Dos hombres me explican que no me acerque, que ya estaba resuelta la situación", escribe Cannella.

"Y si creían que ahí terminó todo, se pierden lo mejor -continúa el hilo del joven-. Los que supuse que eran oficiales de civil me explican que son custodia oficial".

Cannella cuenta que unos minutos más tarde los custodios lo acercan a una camioneta, abren la puerta, y viene la gran sorpresa al ver quienes estaban dentro: "El mismísimo Mauricio Macri. No, les juro que no estoy jodiendo. Le estrecho la mano, le agradezco, Juliana me pregunta si estoy bien, muy amables los dos y les agradezco".

"Él escuchó mis gritos y le pidió a la custodia que detengan al ladrón. Una vez más les agradecí por el gesto", cuenta el joven.

"Y nada, puedo decir que el expresidente recuperó mi teléfono robado. Más allá de pensar igual o distinto, agradezco el gesto de Mauricio Macri y Juliana Awada, ambos fueron muy amables y atentos. Una anécdota que hoy les cuento a ustedes, mañana a mis nietos", concluyó el hilo del joven.

Como en las redes sociales abunda la desconfianza y el relato de Cannella despertó las dudas de algunos usuarios, por lo que finalmente el joven subió a su cuenta una copia de la denuncia que había realizado en la comisaría Tercera de Don Torcuato en donde consta, efectivamente, su encuentro con Macri tras el episodio del robo.