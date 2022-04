Leandro Santoro pidió aumentar las retenciones: “Sería una medida de sentido común”

Decidido a no hablar de la interna que atraviesa el Frente de Todos, el diputado nacional Leandro Santoro dijo que “una idea de recuperación económica” será clave para que el oficialismo pueda ganar las elecciones presidenciales de 2023 y ante el aumento de los commodities por la guerra entre Rusia y Ucrania pidió un aumento de retenciones. “Sería una medida de sentido común”, consideró sobre esta cuestión con la que insisten en las terminales kirchneristas del Gobierno, pero que es resistida en el campo y en la oposición.

Seguro de la necesidad de tender puentes -ya que una modificación en estos impuestos debería pasar primero por el Congreso-, Santoro se quejó por el accionar de los legisladores opositores y recordó que ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto. “Uno de los problemas es que la derecha gira cada vez más hacia la derecha, con posiciones irracionales. No es de derecha ni de izquierda la necesidad de desacoplar precios con retenciones móviles. Sería una medida del sentido común que debería tomar cualquier gobierno, esté parado en la baldosa ideológica que esté parado, para evitar que este shock externo de la guerra provoque niveles insoportables de pobreza e indigencia”, consideró.

También barajó la posibilidad de que la suba en las retenciones se aplique como una medida transitoria mientras se mantengan en este nivel los valores de los granos y deslizó que se podría crear un fondo que sirva para que haya “precios más razonables” en otros sectores, frente a una inflación aún incontenible para el Gobierno. Incluso aseguró que los legisladores deberían apoyar esta iniciativa aunque “sean de derecha o banquen al campo”, al afirmar: “Las ganancias extraordinarias por la guerra no hacen que el campo pierda plata si se ponen retenciones móviles”.

Después de pedir una política de ingresos “más agresiva”, dijo que llevarla a cabo o no dependerá de cuánto consenso se logre y llamó a trabajar para eso. “Es la única forma de sacar leyes, hay que consensuar con todos. Querés modificar retenciones, tiene que salir por el Congreso, no hay forma. Deberíamos pensarlo todos juntos, no solo con declaraciones en los medios, sino cómo la sacamos y cómo se construyen consensos”, delineó en Radio Futuröck el diputado que asesora al presidente Alberto Fernández.

En esa línea también habló de otras iniciativas que deberían acelerarse, como darle un bono a los sectores informales; generar “recursos extraordinarios para pagar la deuda”; y, por último, reformar la política de subsidios. “Tenés margen para todo eso. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puso condiciones en otra línea, en la macro. Estas cosas las puede definir la política, pero primero la tiene que tener clara el Frente de Todos”, resumió.

“La dirigencia parece encerrada en una burbuja”

De los frentetodistas que suelen apelar a la teoría política, Santoro también advirtió a los propios sobre el avance de los sectores opositores. “Si hay una idea de recuperación económica, sí hay 2023. Si hay división, va a ser mucho mas difícil”, planteó después de reparar en que “la derecha está tomando una tónica cada vez más espesa, con propuestas cada vez más rancias y con una agenda que parecía olvidada: privatizaciones, dolarización y modificaciones de elementos de la democracia como el sistema de seguridad social”.

Tras entender que “la dirigencia parece encerrada en una burbuja”, Santoro midió cada una de sus palabras para no involucrase en las fricciones entre el Presidente y su vice, Cristina Kirchner, al decir que no quería “alimentar el fuego” de la interna.

“El Frente de Todos tiene que estar unido y recomponer la relación personal entre cada una de las partes. La derecha se ha expandido mucho y no hay margen para que haya una ruptura del campo nacional y popular. La derecha avanzó sobre sectores que eran tradicionalmente del peronismo o del kirchnerismo, como los sectores populares o los pibes y pibas”, insistió Santoro, que pidió una vez más institucionalizar las decisiones en el frentetodismo.

Además, defendió al Gobierno cuando habló de la reactivación económica y la caída en la tasa de desempleo, al mismo tiempo que negó que haya habido “parsimonia” en la gestión de Fernández. “A pesar del contexto tuvimos políticas activas y contracíclicas. Eso no fue magia, ni gratis. Fueron políticas de Estado que generaron tensiones porque tuvimos que generar 11 puntos de emisión para bancar un montón de empresas que si hubiesen cerrado, hubiesen expulsado miles de laburantes a la calle”, ejemplificó.