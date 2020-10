Los legisladores de PRO criticaron la gestión del gobierno bonaerense y refirieron que el retraso en el desalojo "es una mala señal" Crédito: Prensa Pro

15 de octubre de 2020 • 14:24

Tras un nuevo aplazamiento del desalojo de la toma de Guernica -que aún no tiene fecha-, diputados nacionales y provinciales de Pro visitaron el predio, en Presidente Perón, y manifestaron su disconformidad por la demora. Allí fueron recibidos por el concejal de su partido en dicha localidad y vecino de la usurpación Guido Giana, quien -según detallaron desde el espacio opositor- intenta evitar que su terreno sea ocupado.

Durante la visita, el presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, criticó la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al afirmar que "la demora del desalojo en Guernica es una radiografía de lo que hoy prevalece en la administración provincial: patear todo para adelante". A su vez, el exministro de Seguridad de la Provincia agregó: "Lo que pasa en Guernica es una mala señal al conjunto de la sociedad. El Estado debe contener a estas familias que llegaron a tomar esta medida, sin descuidar a quienes trabajaron duro para comprar la tierra".

La diputada nacional María Luján Rey puntualizó que la toma de Guernica no es la única en la provincia y definió como "lamentable" la existencia de "grupos que con sus intereses interfieren, sin permitir encontrar una solución rápida", tanto para "quienes están en esta circunstancia", como para aquellos que "través de su trabajo son propietarios de sus tierras".

En el mismo sentido, el diputado bonaerense Alex Campbell comentó que no es la primera vez que se acerca a la toma en Guernica y manifestó: "Es lamentable lo que está sucediendo y se replica en varios lugares de la provincia. El gobierno tiene que dar respuestas inmediatas dentro del marco de la ley. Las tomas son un delito, el Estado tiene que actuar en consecuencia".

Los legisladores de PRO puntualizaron en que las tomas "son un delito" Crédito: PRO

Su par Carolina Píparo detalló que pasó más de un mes desde que la Justicia ordenó el desalojo en el predio de más de 100 hectáreas. "Si la provincia no tiene los medios, que se los pida a la Nación, porque detrás de la negligencia política hay un delito ocurriendo, que además genera inseguridad a todos los vecinos de la zona. No hay que entrar a la fuerza para desalojar el predio, pero sí es necesario que el Presidente y el gobernador den una señal clara de apego a la ley, y no de apañamiento al delito. La Argentina del 'siga, siga' no es el camino", afirmó.

Junto a los legisladores, llegó a Presidente Perón la exasesora del Ministerio de Seguridad Florencia Arietto, quien afirmó que "Guernica tiene que ser desalojado sin más dilataciones", ya que "es urgente para la paz social aplicar la ley y restablecer el orden".

Estuvieron presentes, además, las diputadas nacionales Adriana Cáceres y Mercedes Joury; el senador bonaerense Owen Fernández; los diputados de la provincia de Buenos Aires Matías Ranzini, Susana Lázzari, Guillermo Sánchez Sterli, Juan Carrara y Andrea Bosco, y el presidente de PRO en Ituzaingó, Gastón di Castelnuevo.

