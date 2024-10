Legislatura porteña. Avanzó el dictamen para prohibir que los condenados por corrupción puedan ser candidatos

En la misma senda que trazó la Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña avanzó esta tarde en un dictamen sobre “ficha limpia”, una iniciativa que impide a personas condenadas en segunda instancia por corrupción y delitos contra la integridad sexual a postularse como candidatos a cargos públicos en la ciudad.

El dictamen, que se basó en una iniciativa de la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública), tuvo el respaldo de todos los bloques, salvo el del Frente de Todos y de la izquierda, que no asistieron a la comisión. Este faltazo preanuncia las dificultades que tendrán sus impulsores en el recinto, ya que, por tratarse de una iniciativa de tipo electoral, necesita una mayoría agravada de votos para convertirlo en ley.

La legisladora Graciela Ocaña Captura

“Necesitamos 40 votos y no los tenemos porque tanto el Frente de Todos como la izquierda se oponen con argumentos que no se sostienen política ni jurídicamente”, enfatizó Hernán Reyes (Vamos por Más), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Este no es un proyecto contra nadie; simplemente no queremos que condenados por corrupción estén sentados en una banca, sea en la Legislatura o en una comuna. No queremos ser guarida de nadie”, aseveró.

El proyecto en cuestión establece que no podrán ser precandidatos a jefe y vicejefe de gobierno, diputados de la ciudad o miembros de la junta comunal aquellos individuos que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual; contra la administración pública y fraude en perjuicio de la administración pública.

Esta prohibición se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente, establece el proyecto.

“Se trata de una iniciativa ciudadana que tiene más de 450 mil firmas. Es un tema que nos piden los vecinos de la ciudad y que vamos a seguir impulsando –enfatizó Ocaña-. Nos parece que los delitos de corrupción son delitos de lesa humanidad porque robar el dinero público, es robar la plata de la gente. Por eso impulsamos este proyecto, para que los individuos que tengan una condena en segunda instancia no puedan ser candidatos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires; al igual que aquellos que cometan delitos contra la integridad sexual”

Es la tercera vez que la Legislatura porteña intenta impulsar una iniciativa de estas características. Lo recordó Gastón Marra, impulsor de la campaña de ficha limpia en todo el país. “El artículo 36 de la Constitución Nacional califica de infames traidores a la patria a quienes incurren en delitos de corrupción. Yo sigo preguntándome cómo puede ser que 30 años después de la reforma no se respete el pensamiento del convencional”, sostuvo.

