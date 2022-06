Legislatura porteña: el bloque de Javier Milei rechazó un proyecto para conmemorar el bombardeo de Plaza de Mayo

El bloque de Javier Milei rechazó este jueves, en la Legislatura porteña, una declaración de conmemoración para las víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955. El espacio de la Libertad Avanza se diferenció de otros bloques y optó por no acompañar un proyecto que recordaba el hecho al cumplirse el 67° aniversario del ataque.

El Frente de Todos había presentado la iniciativa en el marco de la sesión ordinaria que se desarrolló este jueves. El proyecto buscaba recordar los acontecimientos del 16 de junio de 1955, cuando la Armada con sectores de la Fuerza Aérea lanzaron más de 100 bombas en un intento de golpe de Estado que buscó derrocar a Juan Domingo Perón del poder. Se contabilizan alrededor de 300 víctimas mortales por el hecho, según la información oficial.

Marra es el referente de Milei en la Legislatura porteña. La Libertad Avanza

El presidente de la bancada “libertaria”, el broker Ramiro Marra, justificó la decisión más tarde por Twitter, ante la repercusión que había generado la postura. “Así votamos, porque es una reverenda pérdida de tiempo votar el 67° aniversario de lo que sea”, escribió el dirigente.

En ese sentido, Marra amplió: “Que triste los temas que se tratan en la Legislatura. Nada en sintonía con los que necesitan los vecinos”. Se trata de una postura que el líder del bloque de La Libertad Avanza ya había manifestado días atrás, cuando había considerado que el Parlamento capitalino trata temas “que no le importan a nadie”.

“Abuso de poder con perspectiva de género”

No obstante, no fue el único episodio que involucró al bloque libertario. El Frente de Todos también criticó otra postura del espacio en relación al octavo aniversario de la marcha Ni Una Menos, una iniciativa que, en esta oportunidad, era impulsada además por el oficialismo Juntos por el Cambio y también el Frente de Izquierda.

La diputada kirchnerista Marcela Thourte se molestó cuando, al momento de hablar sobre la fecha, no había referentes de La Libertad Avanza en el recinto, según dijo. “Me gustaría que estuvieran los legisladores del partido de Milei, a quienes ni siquiera los veo escuchando a sus colegas mujeres conmemorando un nuevo aniversario del ‘Ni una menos’”, afirmó y agregó: “El movimiento feminista incomoda a los hombres, pero también a las mujeres; es el espacio más transformador del siglo XXI porque cuestiona el rol que ocupamos como sociedad”.

A continuación, se hizo un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en hechos de violencia y, luego el cuerpo aprobó en general la declaración.

Lucía Montenegro apuntó contra las "falsas denuncias" del movimiento feminista. Captura de video

A su término, la diputada libertaria Lucía Montenegro pidió la palabra para responderle a Thourte y afirmó que desde La Libertad Avanza, y ella como mujer, defienden “la vida”. No obstante, antes de proseguir, el vicepresidente del cuerpo, Emmanuel Ferrario, la interrumpió y le manifestó que el proyecto sobre el cual se estaba explayando no se encontraba “en consideración”. La legisladora solicitó, sin embargo, un momento.

“Lo que también repudiamos son las falsas denuncias, las mentiras y la falsedad”, continuó Montenegro y, en esa línea, acusó a un “grupo de mujeres feministas” de golpearla, humillarla y robarla en su casa el año pasado. “Estuve un mes en la calle por denuncias falsas y mi hermana tuvo la suerte de no terminar como Lucio”, consignó.

“Me van a decir que soy violenta, pero no me importa. Esto no se llama violencia, se llama dolor, y lo siento en mi sangre y en mi piel”, añadió con voz entrecortada. Y prosiguió: “Un grupo de feministas hizo abuso de poder con perspectiva de género y yo soy mujer, y me perjudicaron”