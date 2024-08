Lemoine cruzó a Villarruel por su frase sobre Montoneros y habló del pasado de Bullrich: “¿Va a meter presa a la ministra también?”

Escuchar

La interna en La Libertar Avanza (LLA) suma un nuevo capítulo tras la polémica alrededor del acto que la titular del Senado, Victoria Villarruel, donde aseguró que impuilsará reabrir todas las causas de víctimas del terrorismo y que metería presos a todos los exintegrantes de la agrupación armada Montoneros. Este viernes, la diputada nacional Lilia Lemoine criticó a la vicepresidenta, aseguró que no puede “perseguir personas en democracia” y recordó el pasado de Patricia Bullrich, una de las funcionarias de máxima confianza del presidente Javier Milie. “¿Va a meter presa a ministra de Seguridad también?” , preguntó la legisladora libertaria en declaraciones radiales.

“Si la vicepresidenta no está cumpliendo con los roles como corresponde o está haciendo cosas que demuestra que está con la maldición de la vice, hay que decirlas”, señaló la legisladora libertaria en CNN Radio. Es la segunda vez en dos días que Lemoine apuntó contra Villarruel y en esta oportunidad habló, en particular, sobre el acto que realizó por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en el Senado. Allí, Villarruel buscó desafiar “la historia oficial” y anunció que buscará la reapertura de causas de víctimas del terrorismo “para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.

“Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación” , sentenció Villarruel el pasado martes. Su postura generó tensión en el Gobierno, que no dudó en despegarse de sus declaraciones y sostener que correspondían a una agenda propia de la vicepresidenta. Lemoine cargó contra ella repetidas veces, en especial tras la visita de seis diputados de LLA a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, de la cual la acusó de “lavarse las manos”.

Victoria Villarruel en el acto por el Día internacional de conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo, en el Senado Hernán Zenteno - LA NACION

Ayer, la crítica se enfocó en su acto en el Senado: “Va de mal en peor esto, porque dijo ‘vamos a meter presos a todos los montoneros’. ¿Cómo piloteo esto?”. Este viernes, la profundizó sumando un elemento extra, correspondiente al pasado de Patricia Bullrich. “Está haciendo campaña política proselitista y diciendo barbaridades. No está defendiendo a la gente que la acompañó, apoyó y la defendió contra viento y marea esperando algo de ella. Los abandonó y, para taparlo, mete un acto diciendo ‘vamos a meter a todos los montoneros presos’. Primero, yo digo: ¿A quiénes? Porque el Poder Ejecutivo no es el Poder Judicial. Segundo, ¿por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? Y tercero, ¿también va a meter presa a la ministra de Seguridad? Porque está trabajando bien”, reclamó.

Los reclamos continuaron alrededor de su relación con Javier Milei. “Las generalizaciones que hizo me asustaron. Y no solo eso, su imagen depende de su relación con Javier, y escucharla que son amigos y que si hay un problema lo van a arreglar... No sos amiga, sos la vicepresidente y él es el Presidente”, cruzó.

Lilia Lemoine con los hermanos Milei Instagram

Aún así, Lemoine justificó su dura postura no solo frente a Villarruel, sino también frente a otras personas del partido, como la diputada Lourdes Arrieta, que se fue del bloque parlamentario tras la polémica por la controvertida visita a represores en la cáracel de Ezeiza: “Yo viajo constantemente en coches de alquiler y los choferes mismos, que el 99% nos votaron y nos bancan, me dicen ‘che que quilombo con la loca del patito [por Arrieta]’, ‘por qué le pegas a Villarruel, se están peleando’, y yo les explico: somos un gobierno transparente. Nos votaron para hacer algo distinto. ¿Vos de verdad querés que finjamos que está todo bien, que pongamos cara de acá no pasó nada, sonriamos, nos saquemos fotos juntos y dentro de cuatro años levantes la alfombra y esté lleno de mugre?”.

Su mirada sobre Santiago Caputo y la nostalgia por sus años de cosplay

El foco se puso esta semana sobre Santiago Caputo luego de que Manuel García-Mansilla, uno de los candidatos del Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia, asegurara que el cargo se lo ofreció el asesor presidencial. El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, cuestionó dicha decisión en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde el catedrático defendió su candidatura. “El cargo no se lo ofreció el Presidente, sino un monotributista que no tiene vinculación directa con el Gobierno ni es funcionario público”, reclamó.

Aún así, para la diputada nacional eso no es un problema porque, según ella, Caputo “no toma decisiones del Gobierno”. “Es un asesor estratégico, no toma decisiones de gobierno. Quizá pueda recomendar gente [por García-Mansilla], pero esas decisiones no las toma Santiago Caputo. Puede intervenir y aconsejar, pero no tiene ese poder. El jefe de Gabinete es Guillermo Francos”, explicó.

“Creo que está magnificado el tema del poder que supuestamente tiene, porque no lo tiene. Es el “triángulo de hierro” con Karina y Javier [Milei] porque es de confianza de ellos y porque demostró que es muy hábil para lo que hace. Pero el mismo Presidente dijo que lo va a hacer mientras haga bien su trabajo. No es que está atornillado y si se manda una recontra cagada no lo van a rajar. Van a rajar a cualquiera que no tenga un cargo electivo”, agregó.

Lemoine también recordó los años en los que realizaba cosplay, práctica donde las personas fabrican su propia disfraz y maquillaje para interpretar personajes de ficción: “No tengo tiempo. Y te lo digo con mucho dolor en el alma porque me encanta. Yo soy artista y toda mi vida hice artesanías y manualidades. Hay un evento de animé dentro de unas semanas y sueño con ir. Se estrena Beetlejuice y un amigo va y me pidió un vestido de novia que encontramos en Parque Centenario todo roto. Tengo la ilusión de decir, ¿puedo ir? Porque no estoy teniendo ningún tipo de esparcimiento que normalmente uno tendría. Pero los medios son también una parte del trabajo, porque yo creo que hay que ir y darle la cara a la gente”.

